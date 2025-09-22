W poniedziałkowy wieczór odbyła się gala Złotej Piłki. Do końca nie było wiadomo, kto zgarnie główną nagrodę. W gronie głównych faworytów byli dwaj skrzydłowi: Francuz Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) oraz Hiszpan Lamine Yamal (FC Barcelona). Niektóre media pisały też, że wygrać może Brazylijczyk Raphinha (FC Barcelona). Francuski dziennik "L'Equipe" pisał o ważnej zmianie, którą można było zaobserwować przed galą Złotej Piłki. Do samego końca nie wiadomo było bowiem, kto wygra główną nagrodę i nie było żadnych przecieków. "Ludzie będą wieczorem zszokowani. Na ten moment Ousmane Dembele i Lamine Yamal nie wiedzą, czy wygrali Złotą Piłkę" - pisał "L'Equipe".

Oto zwycięzca plebiscytu Złotej Piłki

Wiadomo już, że nagrodę Złotej Piłki otrzymał Ousmane Dembele. W ubiegłym sezonie z PSG wygrał on nie tylko ligę francuską, ale przede wszystkim Ligę Mistrzów. Francuz zakończył sezon ze znakomitym bilansem. W 53 spotkaniach zdobył 35 bramek i miał 16 asyst. W tym sezonie Dembele zagrał w czterech meczach, miał dwa gole i dwie asysty.

Drugie miejsce w plebiscycie zajął Lamine Yamal. Wielu ekspertów uważa, że Hiszpan w swojej karierze na 100 proc. zdobędzie Złotą Piłkę. Na razie mógł być nieco niepocieszony po znakomitym sezonie w barwach FC Barcelony, okraszonym zdobyciem La Ligi, Pucharu Króla oraz Superpucharu Hiszpanii. Yamal zagrał w sezonie 2024/2025 w 55 meczach, zdobył 18 bramek i miał 25 asyst. Teraz Yamal leczy lekki uraz, a jego bilans w tym sezonie to: trzy spotkania, dwa gole i trzy asysty.

Najniższy stopień podium zajął Vitinha. Co ciekawe dopiero piąte miejsce zajął jeden z faworytów do wygrania głównej nagrody - Raphinha. Brazylijczyk to jeden z największych wygranych za kadencji trenera Hansiego Flicka. W sezonie 2024/2025 miał niesamowite liczby. 28-latek wystąpił w 57 meczach, zdobył 34 gole i miał aż 25 asyst! W tym sezonie w sześciu spotkaniach strzelił trzy bramki i miał dwie asysty. Robert Lewandowski zajął w plebiscycie 17. miejsce.