Godziny do gali Złotej Piłki, nagłe wieści o wynikach. "Ludzie będą zszokowani"

W poniedziałkowy wieczór odbędzie się gala Złotej Piłki. W jej trakcie dowiemy się m.in., do kogo trafi główna nagroda. Faworytów jest dwóch - Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) oraz Lamine Yamal (FC Barcelona). Z polskiego punktu widzenia najbardziej istotne jest, że nominację do męskiej Złotej Piłki otrzymał Robert Lewandowski, a do kobiecej - Ewa Pajor. Dziennik "Sports Illustrated" twierdzi, że Lewandowski zajmie w plebiscycie szóste miejsce, ale to potwierdzi się dopiero za kilka godzin. Czy w sieci pojawiły się już przecieki co do ostatecznych rozstrzygnięć?

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek utemperowali Nawałkę? Żelazny: Powiedzieli mu "no panie trenerze..."

Kluczowe wieści ws. Złotej Piłki. "Ludzie będą zszokowani"

Francuski dziennik "L'Equipe" informuje o pewnej zmianie, którą można zaobserwować przed dzisiejszą galą Złotej Piłki. Otóż do tej pory nikt nie wie, kto wygra główną nagrodę, więc nie ma żadnych przecieków. "Ludzie będą wieczorem zszokowani. Na ten moment Ousmane Dembele i Lamine Yamal nie wiedzą, czy wygrali Złotą Piłkę" - czytamy w artykule.

Jednocześnie Francuzi zauważają, że w związku z przełożeniem meczu Olympique Marsylia - PSG (spotkanie miało się odbyć w niedzielę wieczorem, ale przez deszcz mecz jest przełożony na poniedziałek - red.) delegacja zdobywców Ligi Mistrzów będzie nieco mniejsza, niż zakładano. Na miejscu nie będzie tylko Dembele, ale też Lucasa Chevaliera, Nuno Mendesa, Achrafa Hakimiego, Fabiana Ruiza, Vitinhi czy Chwiczy Kwaracchelii.

"Dystrybucja miejsc na galę Złotej Piłki to istny ból głowy. Rozmowy telefoniczne między Paris Saint-Germain a organizatorami ceremonii rozgorzały. Na razie nie wiadomo, czy wśród delegacji znajdzie się prezes Nasser Al-Khelaifi" - czytamy w tekście "L'Equipe". Sam Dembele "jest spokojny co do gali Złotej Piłki, bo nie ma już żadnego wpływu na wynik".

Rozmawiał o Złotej Piłce dla Lewandowskiego. "Pytałem, czy jest sposób"

W 2020 r. plebiscyt Złotej Piłki został odwołany ze względu na trwającą pandemię koronawirusa. Przez to Lewandowski nie otrzymał nagrody, która wtedy mu się zdecydowanie należała. Temat wraca niemal za każdym razem, gdy zbliża się każda kolejna edycja plebiscytu. Tym razem Karl-Heinz Rummennige, legenda Bayernu Monachium, rozmawiał na ten temat z Giannim Infatino, prezesem FIFA. Co usłyszał?

Zobacz też: Złota Piłka 2025. Pajor odbierze nagrodę. To niemal pewne

- Rozmawiałem o tym z prezydentem FIFA Giannim Infantino i pytałem go, czy jest sposób, aby zmienić decyzję Francuzów. Niestety, nie udało nam się tego zrobić. A przecież było wiadomo, że w tamtym roku zwyciężyłby nasz Robert - mówił Rummenigge w rozmowie z "Faktem".

Relacja tekstowa na żywo z gali Złotej Piłki odbędzie się w poniedziałek o godz. 19:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.