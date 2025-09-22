Szczęsnego zabrakło na liście! "Nie zapisał się niczym szczególnym"

W poniedziałek poznamy laureatów Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza i najlepszej piłkarki minionego sezonu. Największa uwaga polskich kibiców skupiona będzie wokół Roberta Lewandowskiego i Ewy Pajor. To właśnie oni znaleźli się w gronie nominowanych do głównej nagrody. Poza tym wszystko wskazuje na to, że Pajor odbierze trofeum Gerda Muellera dla najskuteczniejszej strzelczyni sezonu. Pewnym zaskoczeniem dla niektórych może być nieobecność na gali Wojciecha Szczęsnego.

Złota Piłka 2025. Prestiżowa nagroda nie dla Szczęsnego. Zabrakło go na liście

Oczywiście to, że naszego bramkarza zabrakło na liście 30 najlepszych zawodników świata, raczej nikogo nie dziwi. Polak mógłby zostać jednak uwzględniony w kontekście innej nagrody. Chodzi o trofeum im. Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza. Jury nominowało do niego 10 golkiperów. Są nimi:

Nominowani do nagrody im. Lwa Jaszyna:

Alisson Becker (Brazylia/Liverpool)

Yassine Bounou (Maroko/Al-Hilal)

Lucas Chevalier (Francja.Lille, PSG)

Thibaut Courtois (Belgia/Real Madryt)

Gianluigi Donnarumma (Włochy/PSG, Manchester City)

Emiliano Martinez (Argentyna/Aston Villa)

Jan Oblak (Słowenia/Atletico Madryt)

David Raya (Hiszpania/Arsenal)

Matz Sels (Belgia/Nottingham Forest)

Yann Sommer (Szwajcaria/Inter Mediolan)

Dla Wojciecha Szczęsnego miejsca zabrakło, mimo że poprzedni sezon był w jego wykonaniu naprawdę inspirujący. Polak w październiku zeszłego roku wrócił z emerytury i trafił do FC Barcelony. Miejsce w składzie wywalczył sobie dopiero po Nowym Roku, ale za to potem spisywał się znakomicie. Zachował 14 czystych kont w 30 występach, a z nim w bramce ekipa Hansiego Flicka długo pozostawała niepokonana. Polak przyczynił się też do zdobycia mistrzostwa, Superpucharu Hiszpanii i Pucharu Króla. Dlaczego więc nie zyskał uznania jury?

Nominował piłkarzy do Złotej Piłki. Mówi, dlaczego nie ma Szczęsnego. Jeden powód

Pytany był o to dziennikarz "L'Equipe" Vincent Duluc, jeden z nominujących do Złotej Piłki. Jak przyznał, kandydatura Szczęsnego rzeczywiście była rozpatrywana, ale w końcu ją odrzucono. - Wśród powodów przewijał się występ w półfinale Ligi Mistrzów z Interem. To nie były najlepsze mecze w wykonaniu Szczęsnego. Nie uchronił swojej drużyny przed porażką, nie zapisał się niczym szczególnym, zdecydowaliśmy więc, żeby go nie umieszczać wśród nominowanych do trofeum Jaszyna - wyjaśnił w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Tegoroczna gala Złotej Piłki odbędzie się w poniedziałek 22 września. Początek o godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.