Powrót na stronę główną
REKLAMA
Advertisement
  • Link został skopiowany

Oto właśnie Rosja. Tak wyglądał pomeczowy wywiad
Po hitowym meczu ligi rosyjskiej, w którym Zenit St. Petersburg pokonał na wyjeździe FK Krasnodar 2:0, doszło do kuriozalnej sytuacji. Jeden z piłkarzy Zenita postanowił sabotować pomeczowy program w jednej z telewizji, kiedy dowiedział się, że nie wybrano go najlepszym graczem spotkania. Wyglądało to kuriozalnie.
Maksim Głuszenkow postanowił sabotować studio po meczu FK Krasnodar - Zenit St. Petersburg, gdy dowiedział się, że Andriej Arszawin nie wybrał go najlepszym piłkarzem meczu
Match TV (Screen)

Obie bramki w meczu Zenita z Krasnodarem padły w drugiej połowie. Wynik w 60. minucie otworzył Maksim Głuszenkow, a w 88. minucie ustalił Luiz Henrique. Brazylijczyk asystował przy wcześniejszym trafieniu Rosjanina. Głuszenkow odwdzięczył się potem asystą.

Zobacz wideo Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek utemperowali Nawałkę? Żelazny: Powiedzieli mu "no panie trenerze..."

Kuriozalny wywiad w rosyjskiej telewizji po meczu

Na antenie rosyjskiej stacji sportowej MatchTV była gorąca dyskusja, kogo wskazać jako piłkarza meczu. Wahano się między Głuszenkowem a Luizem Henrique. Jednym z ekspertów był Andriej Arszawin, znany z występów w Arsenalu. Były gwiazdor "Kanonierów" stwierdził, że najlepszym zawodnikiem spotkania był Brazylijczyk. Według niego to on tworzył większe zagrożenie pod bramką Krasnodaru i miał większy wpływ na grę Zenita. Z takiego werdyktu niezadowolony był Głuszenkow.

Gdy 26-latek dowiedział się o niekorzystnej dla niego opinii Arszawina, postanowił się odegrać, sabotując pomeczowe studio, którego był gościem. Lakonicznie odpowiadał na każde zadane pytanie przez rosyjskich dziennikarzy i Arszawina. Kilkuminutowa rozmowa wyglądała wręcz kuriozalnie. Głuszenkow okazał się trudnym rozmówcą.

Na początku piłkarz został zapytany przez jednego z dziennikarzy o wrażenia ze swojej gry, czy to było wymagające spotkanie, a także o taktykę. Obrażony Głuszenkow odpowiadał dwoma, trzema słowami na prawie każde pytanie.

- Jakie są twoje wrażenia z twojej gry?
- Jestem zadowolony.
- Czy to było dla was trudne spotkanie?
- Tak, bardzo trudne.
- Wszystko w porządku? - zapytał prowadzący, który był zaniepokojony formą odpowiedzi.
- Tak, po prostu jestem zmęczony.
- Grasz czasem na środku, czasem na skrzydle. Gdzie czujesz się lepiej?
- Nie wiem. Gdzie mnie trener wystawi, tam zagram.
- Wszyscy byli zaskoczeni wystawieniem Luiza Henrique na twojej pozycji. Co to miało oznaczać?
- Zapytajcie trenera.

Wtedy dziennikarz poprosił ekspertów o pomoc w rozmowie, żeby zadawali pytania i bardziej zaangażowali Głuszenkowa. Ale Rosjanin kontynuował sabotaż programu.

- Siergiej Siemak zmienił po przerwie ustawienie. Jak się z tym czułeś?
- Świetnie.
- Spójrzmy może na twoją bramkę i asystę, może analiza cię rozbudzi - zaproponował jeden z ekspertów.

Ten plan jednak nie zadziałał. Głuszenkow nie był skłonny do przeprowadzenia bardziej wnikliwej analizy akcji bramkowych Zenita.

- Obróciłem się, wywalczyłem przestrzeń, przyjąłem piłkę i trafiłem - podsumował piłkarz.
- Byłeś powściągliwy po strzeleniu gola.
- Nie wiem. Po prostu tak wyszło.
- A co myślisz o drugim golu?
- Czekałem, aż ktoś wbiegnie. Musiałem dośrodkować. Luiz wbiegł, dostał podanie i tyle.
- Przed meczem traciliście do Krasnodaru sześć punktów. Czuliście jakąś presję?
- Nie było żadnej presji.

Zobacz też: Burza przed galą Złotej Piłki. "Żenująca propozycja i całkowity brak szacunku"

Arszawin dostrzegł, że nic więcej z tej rozmowy nie będzie, dlatego zalecił, aby ją zakończyć. - Myślę, że możemy go puścić, chyba nie chce już tu być - rzucił. Prowadzący przyznał rację i podziękował Głuszenkowowi za obecność w studiu.

 

Potem prowadzący chciał zaprosić Luiza Henrique do studia, ale ten udzielał wywiadu innym mediom. Wtedy w programie zrozumieli, że Głuszenkow był oburzony o opinię Arszawina. - Więc się obraził! - rzucił były piłkarz do mikrofonu, śmiejąc się przy tym.

W tabeli rosyjskiej ligi liderem dalej jest FK Krasnodar. Zenit zajmuje czwarte miejsce.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich