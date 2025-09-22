Obie bramki w meczu Zenita z Krasnodarem padły w drugiej połowie. Wynik w 60. minucie otworzył Maksim Głuszenkow, a w 88. minucie ustalił Luiz Henrique. Brazylijczyk asystował przy wcześniejszym trafieniu Rosjanina. Głuszenkow odwdzięczył się potem asystą.
Na antenie rosyjskiej stacji sportowej MatchTV była gorąca dyskusja, kogo wskazać jako piłkarza meczu. Wahano się między Głuszenkowem a Luizem Henrique. Jednym z ekspertów był Andriej Arszawin, znany z występów w Arsenalu. Były gwiazdor "Kanonierów" stwierdził, że najlepszym zawodnikiem spotkania był Brazylijczyk. Według niego to on tworzył większe zagrożenie pod bramką Krasnodaru i miał większy wpływ na grę Zenita. Z takiego werdyktu niezadowolony był Głuszenkow.
Gdy 26-latek dowiedział się o niekorzystnej dla niego opinii Arszawina, postanowił się odegrać, sabotując pomeczowe studio, którego był gościem. Lakonicznie odpowiadał na każde zadane pytanie przez rosyjskich dziennikarzy i Arszawina. Kilkuminutowa rozmowa wyglądała wręcz kuriozalnie. Głuszenkow okazał się trudnym rozmówcą.
Na początku piłkarz został zapytany przez jednego z dziennikarzy o wrażenia ze swojej gry, czy to było wymagające spotkanie, a także o taktykę. Obrażony Głuszenkow odpowiadał dwoma, trzema słowami na prawie każde pytanie.
- Jakie są twoje wrażenia z twojej gry?
- Jestem zadowolony.
- Czy to było dla was trudne spotkanie?
- Tak, bardzo trudne.
- Wszystko w porządku? - zapytał prowadzący, który był zaniepokojony formą odpowiedzi.
- Tak, po prostu jestem zmęczony.
- Grasz czasem na środku, czasem na skrzydle. Gdzie czujesz się lepiej?
- Nie wiem. Gdzie mnie trener wystawi, tam zagram.
- Wszyscy byli zaskoczeni wystawieniem Luiza Henrique na twojej pozycji. Co to miało oznaczać?
- Zapytajcie trenera.
Wtedy dziennikarz poprosił ekspertów o pomoc w rozmowie, żeby zadawali pytania i bardziej zaangażowali Głuszenkowa. Ale Rosjanin kontynuował sabotaż programu.
- Siergiej Siemak zmienił po przerwie ustawienie. Jak się z tym czułeś?
- Świetnie.
- Spójrzmy może na twoją bramkę i asystę, może analiza cię rozbudzi - zaproponował jeden z ekspertów.
Ten plan jednak nie zadziałał. Głuszenkow nie był skłonny do przeprowadzenia bardziej wnikliwej analizy akcji bramkowych Zenita.
- Obróciłem się, wywalczyłem przestrzeń, przyjąłem piłkę i trafiłem - podsumował piłkarz.
- Byłeś powściągliwy po strzeleniu gola.
- Nie wiem. Po prostu tak wyszło.
- A co myślisz o drugim golu?
- Czekałem, aż ktoś wbiegnie. Musiałem dośrodkować. Luiz wbiegł, dostał podanie i tyle.
- Przed meczem traciliście do Krasnodaru sześć punktów. Czuliście jakąś presję?
- Nie było żadnej presji.
Arszawin dostrzegł, że nic więcej z tej rozmowy nie będzie, dlatego zalecił, aby ją zakończyć. - Myślę, że możemy go puścić, chyba nie chce już tu być - rzucił. Prowadzący przyznał rację i podziękował Głuszenkowowi za obecność w studiu.
Potem prowadzący chciał zaprosić Luiza Henrique do studia, ale ten udzielał wywiadu innym mediom. Wtedy w programie zrozumieli, że Głuszenkow był oburzony o opinię Arszawina. - Więc się obraził! - rzucił były piłkarz do mikrofonu, śmiejąc się przy tym.
W tabeli rosyjskiej ligi liderem dalej jest FK Krasnodar. Zenit zajmuje czwarte miejsce.
