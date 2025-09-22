Obie bramki w meczu Zenita z Krasnodarem padły w drugiej połowie. Wynik w 60. minucie otworzył Maksim Głuszenkow, a w 88. minucie ustalił Luiz Henrique. Brazylijczyk asystował przy wcześniejszym trafieniu Rosjanina. Głuszenkow odwdzięczył się potem asystą.

Kuriozalny wywiad w rosyjskiej telewizji po meczu

Na antenie rosyjskiej stacji sportowej MatchTV była gorąca dyskusja, kogo wskazać jako piłkarza meczu. Wahano się między Głuszenkowem a Luizem Henrique. Jednym z ekspertów był Andriej Arszawin, znany z występów w Arsenalu. Były gwiazdor "Kanonierów" stwierdził, że najlepszym zawodnikiem spotkania był Brazylijczyk. Według niego to on tworzył większe zagrożenie pod bramką Krasnodaru i miał większy wpływ na grę Zenita. Z takiego werdyktu niezadowolony był Głuszenkow.

Gdy 26-latek dowiedział się o niekorzystnej dla niego opinii Arszawina, postanowił się odegrać, sabotując pomeczowe studio, którego był gościem. Lakonicznie odpowiadał na każde zadane pytanie przez rosyjskich dziennikarzy i Arszawina. Kilkuminutowa rozmowa wyglądała wręcz kuriozalnie. Głuszenkow okazał się trudnym rozmówcą.

Na początku piłkarz został zapytany przez jednego z dziennikarzy o wrażenia ze swojej gry, czy to było wymagające spotkanie, a także o taktykę. Obrażony Głuszenkow odpowiadał dwoma, trzema słowami na prawie każde pytanie.

- Jakie są twoje wrażenia z twojej gry?

- Jestem zadowolony.

- Czy to było dla was trudne spotkanie?

- Tak, bardzo trudne.

- Wszystko w porządku? - zapytał prowadzący, który był zaniepokojony formą odpowiedzi.

- Tak, po prostu jestem zmęczony.

- Grasz czasem na środku, czasem na skrzydle. Gdzie czujesz się lepiej?

- Nie wiem. Gdzie mnie trener wystawi, tam zagram.

- Wszyscy byli zaskoczeni wystawieniem Luiza Henrique na twojej pozycji. Co to miało oznaczać?

- Zapytajcie trenera.

Wtedy dziennikarz poprosił ekspertów o pomoc w rozmowie, żeby zadawali pytania i bardziej zaangażowali Głuszenkowa. Ale Rosjanin kontynuował sabotaż programu.

- Siergiej Siemak zmienił po przerwie ustawienie. Jak się z tym czułeś?

- Świetnie.

- Spójrzmy może na twoją bramkę i asystę, może analiza cię rozbudzi - zaproponował jeden z ekspertów.

Ten plan jednak nie zadziałał. Głuszenkow nie był skłonny do przeprowadzenia bardziej wnikliwej analizy akcji bramkowych Zenita.

- Obróciłem się, wywalczyłem przestrzeń, przyjąłem piłkę i trafiłem - podsumował piłkarz.

- Byłeś powściągliwy po strzeleniu gola.

- Nie wiem. Po prostu tak wyszło.

- A co myślisz o drugim golu?

- Czekałem, aż ktoś wbiegnie. Musiałem dośrodkować. Luiz wbiegł, dostał podanie i tyle.

- Przed meczem traciliście do Krasnodaru sześć punktów. Czuliście jakąś presję?

- Nie było żadnej presji.

Arszawin dostrzegł, że nic więcej z tej rozmowy nie będzie, dlatego zalecił, aby ją zakończyć. - Myślę, że możemy go puścić, chyba nie chce już tu być - rzucił. Prowadzący przyznał rację i podziękował Głuszenkowowi za obecność w studiu.

Potem prowadzący chciał zaprosić Luiza Henrique do studia, ale ten udzielał wywiadu innym mediom. Wtedy w programie zrozumieli, że Głuszenkow był oburzony o opinię Arszawina. - Więc się obraził! - rzucił były piłkarz do mikrofonu, śmiejąc się przy tym.

W tabeli rosyjskiej ligi liderem dalej jest FK Krasnodar. Zenit zajmuje czwarte miejsce.