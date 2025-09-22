Złota Piłka 2025. Pajor odbierze nagrodę. To niemal pewne

Ewa Pajor ma za sobą rewelacyjny sezon. Wspólnie z koleżankami z FC Barcelony zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Królowej i była królową strzelców obu tych rozgrywek. Zagrała także w finale Ligi Mistrzyń, w którym niestety lepsze okazały się piłkarki Arsenalu. Nic więc dziwnego, że nasza napastniczka znalazła się na liście 30 nominowanych do głównej nagrody w plebiscycie Złotej Piłki. O tę może być jednak trudno, bo konkurencję ma sporą. Niemal przesądzone jest natomiast, że do Pajor trafi inna statuetka.
Chodzi o trofeum Gerda Muellera. Do tej pory było ono przyznawane jedynie mężczyznom. Na tegorocznej gali po raz pierwszy zdecydowano wyróżnić nim także kobietę. Zgodnie z regulaminem trafi ono do zawodniczki, która strzeliła najwięcej bramek w minionym sezonie zarówno w rozgrywkach klubowych, jak i reprezentacyjnych. Choć oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma, los statuetki wydaje się przesądzony.
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że zdobędzie ją Ewa Pajor. To Polka może pochwalić się największą liczbą bramek. Zdobyła ich aż 52. Przy okazji wręcz zdeklasowała konkurencję. Dla porównania druga w tym zestawieniu klubowa koleżanka Pajor - Claudia Pina - trafiała do siatki tylko 33 razy, czyli o 19 mniej. Wygląda więc na to, że podczas poniedziałkowej gali będziemy mieli okazję podziwiać naszą reprezentantkę na głównej scenie.
Historia nagrody Gerda Muellera już na zawsze będzie więc kojarzyć się z Polską. Nie dość, że Pajor będzie jej pierwszą laureatką w historii, to pierwszym laureatem był... Robert Lewandowski. Po raz pierwszy odebrał ją w roku 2021. Wówczas traktowano to jako swoistą nagrodę pocieszenia za to, że nasz napastnik nie wygrał Złotej Piłki w 2020 r., gdy odwołano plebiscyt z powodu pandemii koronawirusa. Rok później Lewandowski zgarnął ją raz jeszcze. W poprzednich dwóch latach zdobywali ją za to Erling Haaland, a także ex aequo Harry Kane i Kylian Mbappe.
Tegoroczna gala Złotej Piłki odbędzie się w poniedziałek 22 września. Początek o godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
