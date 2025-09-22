Złota Piłka 2025. Pajor odbierze nagrodę. To niemal pewne

Ewa Pajor ma za sobą rewelacyjny sezon. Wspólnie z koleżankami z FC Barcelony zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Królowej i była królową strzelców obu tych rozgrywek. Zagrała także w finale Ligi Mistrzyń, w którym niestety lepsze okazały się piłkarki Arsenalu. Nic więc dziwnego, że nasza napastniczka znalazła się na liście 30 nominowanych do głównej nagrody w plebiscycie Złotej Piłki. O tę może być jednak trudno, bo konkurencję ma sporą. Niemal przesądzone jest natomiast, że do Pajor trafi inna statuetka.

Wielka chwila dla Ewy Pajor. Tę nagrodę odbierze na gali Złotej Piłki

Chodzi o trofeum Gerda Muellera. Do tej pory było ono przyznawane jedynie mężczyznom. Na tegorocznej gali po raz pierwszy zdecydowano wyróżnić nim także kobietę. Zgodnie z regulaminem trafi ono do zawodniczki, która strzeliła najwięcej bramek w minionym sezonie zarówno w rozgrywkach klubowych, jak i reprezentacyjnych. Choć oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma, los statuetki wydaje się przesądzony.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że zdobędzie ją Ewa Pajor. To Polka może pochwalić się największą liczbą bramek. Zdobyła ich aż 52. Przy okazji wręcz zdeklasowała konkurencję. Dla porównania druga w tym zestawieniu klubowa koleżanka Pajor - Claudia Pina - trafiała do siatki tylko 33 razy, czyli o 19 mniej. Wygląda więc na to, że podczas poniedziałkowej gali będziemy mieli okazję podziwiać naszą reprezentantkę na głównej scenie.

Pajor jak Robert Lewandowski. Historia się powtórzy

Historia nagrody Gerda Muellera już na zawsze będzie więc kojarzyć się z Polską. Nie dość, że Pajor będzie jej pierwszą laureatką w historii, to pierwszym laureatem był... Robert Lewandowski. Po raz pierwszy odebrał ją w roku 2021. Wówczas traktowano to jako swoistą nagrodę pocieszenia za to, że nasz napastnik nie wygrał Złotej Piłki w 2020 r., gdy odwołano plebiscyt z powodu pandemii koronawirusa. Rok później Lewandowski zgarnął ją raz jeszcze. W poprzednich dwóch latach zdobywali ją za to Erling Haaland, a także ex aequo Harry Kane i Kylian Mbappe.

Tegoroczna gala Złotej Piłki odbędzie się w poniedziałek 22 września. Początek o godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.