Złota Piłka 2025. O której godzinie jest gala? [TRANSMISJA, LISTA NOMINOWANYCH]

Kto zdobędzie Złotą Piłkę? Odpowiedź na to pytanie poznamy w poniedziałkowy wieczór 22 września. To właśnie wtedy jak co roku w paryskim Theatre du Chatelet zostaną wręczone nagrody dla najlepszego piłkarza i najlepszej piłkarki świata w plebiscycie "France Football". Wśród nominowanych są także Polacy.

Lewandowski i Pajor z szansami na Złotą Piłkę. Oto szczegóły

Robert Lewandowski znalazł się w nominowanej "30" wśród panów, a Ewa Pajor wśród pań. Jakie mają szanse? Cóż, z kapitanem reprezentacji Polski nikt nie łączy w tym roku wielkich nadziei. Co prawda rozegrał znakomity sezon w FC Barcelonie, z którą zdobył mistrzostwo, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii, ale za faworytów uchodzą dwaj jego klubowi koledzy - Lamine Yamal oraz Raphinha. Do tego grona zalicza się także Ousmane Dembele. Portal fussballtransfers.com twierdził nawet ostatnio, że piłkarz PSG już został poinformowany, że to on otrzyma nagrodę.

Lewandowski według doniesień hiszpańskiej prasy w ogóle nie powinien się zjawić na gali. Będzie na niej za to Ewa Pajor, która ma zdecydowanie większe szanse na triumf. Poza tym nasza napastniczka najprawdopodobniej odbierze nagrodę Gerda Muellera, a więc wyróżnienie dla najlepszej strzelczyni, biorąc pod uwagę zarówno liczbę goli w klubie, jak i w reprezentacji. Kto jeszcze może zdobyć w tym roku główną statuetkę?

Złota Piłka mężczyzn - nominowani:

Jude Bellingham (Anglia, Real Madryt)

Ousmane Dembele (Francja, PSG)

Gianluigi Donnarumma (Włochy, PSG/Manchester City)

Desire Doue (Francja, PSG)

Denzel Dumfries (Holandia, Inter)

Serhou Guirassy (Gwinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyoekeres (Szwecja, Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Norwegia, Manchester City)

Achraf Hakimi (Maroko, PSG)

Harry Kane (Anglia, Bayern)

Chwicza Kwaracchelia (Gruzja, Napoli/PSG)

Robert Lewandowski (Polska, Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentyna, Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentyna, Inter)

Kylian Mbappe (Francja, Real Madryt)

Scott McTominay (Szkocja, Napoli)

Nuno Mendes (Portugalia, PSG)

Joao Neves (Portugalia, PSG)

Michael Olise (Francja, Bayern)

Cole Palmer (Anglia, Chelsea)

Pedri (Hiszpania, Barcelona)

Raphinha (Brazylia, Barcelona)

Declan Rice (Anglia, Arsenal)

Fabian Ruiz (Hiszpania, PSG)

Mohamed Salah (Egipt, Liverpool)

Virgil van Dijk (Holandia, Liverpool)

Vinicius Junior (Brazylia, Real Madryt)

Vitinha (Portugalia, PSG)

Florian Wirtz (Niemcy, Bayer Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (Hiszpania, Barcelona)

Złota Piłka kobiet - nominowane:

Sandy Baltimore (Francja, Chelsea)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Aitana Bonmati (Hiszpania, Barcelona)

Lucy Bronze (Anglia, Chelsea)

Klara Buehl (Niemcy, Bayern)

Mariona Caldentey (Hiszpania, Arsenal)

Sofia Cantore (Włochy, Juventus/Washington Spirit)

Steph Catley (Australia, Arsenal)

Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City)

Melchie Dumornay (Haiti, Olympique Lyon)

Emily Fox (USA, Arsenal)

Cristiana Girelli (Włochy, Juventus)

Esther Gonzalez (Hiszpania, Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Norwegia, Barcelona)

Patri Guijarro (Hiszpania, Barcelona)

Amanda Gutierres (Brazylia, Palmeiras)

Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)

Pernille Harder (Dania, Bayern)

Lindsey Heaps (USA, Olympique Lyon)

Chloe Kelly (Anglia, Manchester City/Arsenal)

Frida Maanum (Norwegia, Arsenal)

Marta (Brazylia, Orlando Pride)

Clara Mateo (Francja, Paris FC)

Ewa Pajor (Polska, Barcelona)

Claudia Pina (Hiszpania, Barcelona)

Alexia Putellas (Hiszpania, Barcelona)

Alessia Russo (Anglia, Arsenal)

Johanna Rytting Kaneryd (Szwecja, Chelsea)

Caroline Weir (Szkocja, Real Madryt)

Leah Williamson (Anglia, Arsenal)

Poza Złotą Piłką na gali zostaną również przyznane trofea: Kopy - dla najlepszego piłkarza U-21, Jaszyna - dla najlepszego bramkarza i Cruyffa - dla najlepszego trenera. Poznamy też drużynę roku.

Złota Piłka 2025. Kiedy i gdzie oglądać galę z Paryża? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIKI]

Transmisja gali Złotej Piłki rozpocznie się o godz. 19:00 i można będzie ją oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl. Od godz. 20:40 będzie również dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.