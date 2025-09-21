Nie żyje były trener Liverpoolu i Chelsea. Miał tylko 47 lat

"Liverpool jest głęboko wstrząśnięty i zasmucony nagłą śmiercią byłego menedżera kobiecej drużyny LFC, Matta Bearda. W tym trudnym czasie wszyscy członkowie klubu łączą się myślami z rodziną i przyjaciółmi Matta" - napisali w sobotę przedstawiciele Liverpoolu w mediach społecznościowych. W ten sposób poinformowali, że zaledwie 47-letni szkoleniowiec nie żyje.

Nie żyje Matt Beard. Liverpool i Chelsea składają kondolencje

Przyczyny śmierci nie podano. Wiadomość przyjęto zaś z olbrzymim żalem. - Matt był nie tylko niezwykle zaangażowanym i odnoszącym sukcesy menedżerem, ale także człowiekiem o prawdziwej uczciwości i serdeczności, o którym wszyscy, z którymi pracował w klubie, zawsze będą pamiętać z autentyczną sympatią - czytamy na stronie internetowej klubu.

Niedługo później kondolencje złożył także inny były klub Bearda - Chelsea. - Chelsea jest głęboko zasmucone wiadomością o śmierci naszego byłego menedżera, Matta Bearda. W tym niezwykle trudnym czasie nasze myśli są z bliskimi Matta - możemy przeczytać na platformie X.

Nie żyje były trener Liverpoolu. Poprowadził go do dwóch tytułów mistrza Anglii

Matt Beard należał do najbardziej cenionych trenerów drużyn kobiecych w Anglii. Wielką karierę szkoleniowca rozpoczynał w drużynie Millwall Lionesses, którą wprowadził na najwyższy poziom rozgrywkowy. W latach 2009-2012 trenował Chelsea, ale największe sukcesy odnosił w Liverpoolu. Sięgnął z nim po dwa tytuły mistrza Anglii, a także po raz pierwszy w historii poprowadził go w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. W 2015 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by dołączyć do Boston Breakers.

W USA spędził raptem jeden sezon, a następnie wrócił do Anglii, gdzie trenował West Ham United, Bristol City, by w końcu po raz drugi objąć ekipę Liverpoolu. Zrobił to w trudnym momencie, gdy ekipa ta spadła do Championship, ale już w pierwszym sezonie wprowadził ją do najwyższej dywizji. Z zespołem rozstał się w lutym tego roku, a w czerwcu przejął ekipę Burnley. Na stanowisku spędził zaledwie dwa miesiące, po czym zrezygnował.