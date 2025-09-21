Aż trudno uwierzyć, jak gra Ronaldo w wieku 40 lat!

"Idioci nie mają pojęcia o piłce nożnej, a mimo to wyrażają swoje opinie" - stwierdził Cristiano Ronaldo po tym jak w podcaście "Chuveirinho" jeden z uczestników stwierdził, że Joao Felix powinien przestać być powoływany do kadry po transferze do Arabii Saudyjskiej. Reprezentant Portugalii dołączył do Al-Nassr - zespołu, w którym od 2023 roku gra Cristiano Ronaldo.

5:1! Cristiano Ronaldo i Joao Felix nie dali szans rywalom

Na razie obaj Portugalczycy notują świetne wejście w sezon. W sobotę wieczorem ich Al-Nassr nie miało żadnych problemów z Al-Riyadh. Joao Felix pierwszego gola w tym spotkaniu zdobył już w 6. minucie. W 30. minucie bramkę zdobył Kingsley Coman, a chwilę po nim do siatki trafił Cristiano Ronaldo - do przerwy wynik meczu już się nie zmienił,

Druga połowa również zaczęła się od trafienia Joao Felixa i już 49. minucie było 4:0. Chwilę później Mamadou Sylla strzelił honorową bramkę dla zespołu gości. Ostatniego gola w tym spotkaniu zdobył Cristiano Ronaldo w 76. minucie - Portugalczyk wbił piłkę do siatki w stuprocentowej sytuacji.

Joao Felix i Cristiano Ronaldo świetnie zaczęli nowy sezon. Były piłkarz Chelsea w trzech pierwszych meczach ligowych dla Al-Nassr zdobył pięć goli i zanotował jedną asystę. Ronaldo może pochwalić się trzema trafieniami.

Al-Nassr po trzech kolejkach nowego sezonu ma komplet punktów i bilans bramkowy 12:1, co przekłada się na pierwsze miejsce w tabeli. Wiceliderem jest obecny mistrz kraju - Al-Ittihad - który ma trochę gorszy bilans bramkowy (10:4). W następnej kolejce dojdzie do hitu - oba te zespoły zmierzą się ze sobą. Ten mecz odbędzie się już w piątek 26 września.