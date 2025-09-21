Henry wskazał, kto powinien dostać Złotą Piłkę. Powtórzył sześć razy

Rok temu gala Złotej Piłki wywołała ogromne emocje, choć niekoniecznie w dobrym sensie. Wygrał ją Rodri, hiszpański mistrz Europy i zdobywca mistrzostwa Anglii oraz Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Tamten wybór rozwścieczył Real Madryt, który zbojkotował galę na skutek braku triumfu ich piłkarza Viniciusa Juniora, wywołując skandal. W tym roku "Królewscy" też raczej nie mają co liczyć na sukces. Kylian Mbappe jest co prawda wymieniany w gronie faworytów, ale nie ścisłych. Brakuje mu trofeów (Real w zeszłym sezonie niczego nie wygrał).
Co innego Lamine Yamal i Raphinha, którzy z Barceloną zwyciężyli wszystko na krajowym podwórku, Mohamed Salah, król strzelców oraz mistrz Anglii z Liverpoolem czy wielu graczy triumfatora Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain, na czele z Ousmane Dembele. To właśnie wśród nich eksperci upatrują triumfatora. Swoje typy wskazali legendarni Jamie Carragher i Thierry Henry. W progemie stacji telewizyjnej CBS Sports jako pierwszy głos zabrał Anglik. Miał wskazać sześciu graczy, którzy jego zdaniem mają największe szanse na nagrodę.
Triumfator Ligi Mistrzów z 2005 roku postawił na Dembele, Mbappe, Salaha, Yamala, Raphinhę i Achrafa Hakimiego (prawy obrońca PSG). Gdy chwilę później wyświetliła się grafika z wyborami Henry'ego, Carragher i prowadząca program Kate Abdo tylko się zaśmiali. Francuz sześć razy postawił na Ousmane Dembele, jasno dając do zrozumienia, że dla niego słuszny kandydat jest tylko jeden. - To właśnie moich "sześciu" pretendentów - powiedział Henry.
Dembele ogólnie jawi się obecnie jako główny faworyt. Były już nawet doniesienia, że Francuz już został poinformowany o zwycięstwie. Zaś sam Kylian Mbappe stwierdził, iż jego kolega z kadry narodowej na to zasłużył i osobiście mógłby mu wręczyć Złotą Piłkę. Czy Dembele faktycznie wygra? Dowiemy się w poniedziałek 22 września.
