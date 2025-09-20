Wystarczyły dwa mecze Kiwiora i Bednarka. Tak ich ocenili Portugalczycy

Jakub Kiwior i Jan Bednarek umacniają swoją pozycję w FC Porto. W piątek 19 września w drugim meczu z rzędu utworzyli parę środkowych obrońców. I ponownie mogli być z siebie bardzo zadowoleni, gdyż ich zespół pokonał 3:0 Rio Ave (w ich "debiucie" skończyło się 1:0 z Nacionalem).

Jakub Kiwior i Jan Bednarek docenieni. FC Porto wystarczyły dwa słowa

Zatem z dwoma reprezentantami Polski na boisku portugalski gigant jeszcze nie stracił gola. Nic dziwnego, że po ostatnim meczu zostali oni docenieni. "Nasza polska ściana" - tak podpisano wspólne zdjęcie obrońców, zamieszczone na oficjalnym koncie klubu w serwisie X. Wpis zebrał ponad 4 tys. polubień.

Kiwior zadebiutował w Porto już po wrześniowej reprezentacyjnej (z Nacionalem). Natomiast Bednarek występuje tam od początku sezonu i zdążył już rozegrać sześć spotkań - w nich zespół stracił tylko jednego gola, w starciu z broniącym tytułu Sportingiem (2:1). Obaj Polacy będą chcieli jak najdłużej utrzymać taki stan rzeczy.

Jakub Kiwior i Jan Bednarek mają wkład w rewelacyjny start FC Porto

O aktualnej sile 33-krotnych mistrzów Portugalii najlepiej świadczy sytuacja w ligowej tabeli. Po sześciu kolejkach mają komplet 18 pkt oraz bilans bramkowy 15-1. Drugi Sporting oraz trzecie Moreirense wyprzedzają o sześć punktów, jednak doskoczyć do nich może w tej kolejce Benfica (ma 10 pkt i rozegrany mecz mniej).

Szansę na kolejny występ Jakub Kiwior i Jan Bednarek będą mieli w czwartek 25 września. Tego dnia FC Porto podejmie RB Salzburg w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Europy.