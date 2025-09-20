Hiszpanie ogłaszają. Tak upadł wielki kontrakt Viniciusa w Realu Madryt

Vinicius Junior od dłuższego czasu jest kuszony przez Saudyjczyków, którzy oferują kontrakt wart setki milionów euro. Ale jednocześnie toczył rozmowy z Realem Madryt ws. nowej umowy. Władze klubu miały być zaniepokojone ofensywą Arabii Saudyjskiej. Obawiały się też, że Vinicius postawi wysokie wymagania, by oferta "Królewskich" była konkurencyjna na poziomie finansowym. Na szczęście dla Realu negocjacje z Brazylijczykiem przebiegały bez problemu, aż do pewnego momentu.

Negocjacje Realu z Viniciusem zawieszone

Madrycki dziennik "AS" podaje, że temat przedłużenia kontraktu praktycznie upadł. Od ok. dwóch miesięcy rozmowy utknęły w martwym punkcie i nie wiadomo, co dalej. Po tym, jak piłkarze Realu wrócili z Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA, doszło do spotkania władz Realu z Viniciusem, na którym zerwano dotychczasowe porozumienia.

"Umowa była już prawie sfinalizowana pod względem finansowym, a stanowiska były niemal zgodne, ale wszystko poszło nie tak na ostatnim spotkaniu w Madrycie, po KMŚ. Vinicius i Real Madryt niespodziewanie znaleźli się w labiryncie , z którego trudno się wydostać" - czytamy.

Brazylijski gwiazdor miał wyraźnie obniżyć swoje wcześniejsze żądania finansowe, dając do zrozumienia, że zależy mu na pozostaniu w Madrycie i zdobywaniu z Realem kolejnych trofeów. "AS" podaje, że to Real ma się wahać, czy warto przedłużać kontrakt. Dostrzegają w klubie, że w ostatnich miesiącach Vinicius obniżył loty, a Xabi Alonso zaczął stawiać go w roli rezerwowego. W związku z tym władze chcą poczekać na rozwój sytuacji i sprawdzić, jakie będzie znaczenie Viniciusa w szatni i dla trenera.

W Madrycie wychodzą z założenia, że należy zaufać Xabiemu Alonso, mają zasięgnąć jego opinii. Jeśli on nie będzie widział Viniciusa jako pierwszoplanowej postaci, to będzie to oznaczać, że należy go sprzedać. A w przyszłym roku byłaby ostatnia szansa, by ewentualnie zarobić na sprzedaży Brazylijczyka.

Vinicius Junior ma ważny kontrakt z Realem Madryt do końca czerwca 2027 r. Transfermarkt wycenia Brazylijczyka na 170 mln euro.