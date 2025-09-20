Ronaldo nie wytrzymał. Najpierw ich zwyzywał, a potem zablokował

Cristiano Ronaldo wciąż jest aktywnym piłkarzem. 40-latek rozpoczął niedawno kolejny sezon w saudyjskim Al-Nassr. W sumie w czterech meczach (dwóch w lidze i dwóch w pucharze) strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę.

Cristiano Ronaldo stanął w obronie rodaka

Przed sezonem do doświadczonego Portugalczyka dołączył jego rodak - Joao Felix, który przed laty był uznawany za wielki talent, a Atletico Madryt swego czasu płaciło za niego 127 milionów euro. Jednak jego kariera nie potoczyła się tak, jak by to sobie wyobrażał. Grał na wypożyczeniach w Barcelonie czy Chelsea, która ostatecznie zdecydowała się go wykupić. Później przeniósł się do Milanu, ale Włoch również nie podbił. Teraz 26-latek spróbuje się odbudować w Al-Nassr.

Ten ruch młodego wciąż piłkarza spotkał się ze sporą krytyką, np. w podkaście "Chuveirinho". W trakcie dyskusji nt. tego transferu - jeden z debatujących stwierdził, że piłkarz nie powinien grać dla Portugalii.

Co ciekawe słowa dotarły do samego Cristiano Ronaldo, który postanowił zareagować na krytyczne słowa względem jego młodszego kolegi. "Idioci nie mają pojęcia o piłce nożnej, a mimo to wyrażają swoje opinie" - napisał pod jedną z rolek.

Co ciekawe gwiazdor później zablokował profil podcastu "Chuveirinho", o czym poinformowali sami prowadzący. "Zostaliśmy obrażeni, a następnie zablokowani" - poinformowali na swoim Instagramie.

Joao Felix to 45-krotny reprezentant Portugalii. Zdobył dla niej dziewięć goli. Wystąpił na Euro 2020 i Euro 2024, a także na mundialu w 2022 roku. Z drużyną narodową w 2019 roku wygrał Ligę Narodów UEFA.