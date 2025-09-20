Anna Lewandowska jest mistrzynią karate i żoną jednego z najlepszych napastników świata - Roberta Lewandowskiego, grającego w FC Barcelonie. Od lat Lewandowska jest również jedną z najpopularniejszych influencerek branży fitness w Polsce, ale posiada też rosnącą rozpoznawalność poza granicami Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Telenowela z transferem Puchacza. Żelazny: On chce się bawić w bycie influencerem

Anna Lewandowska zdradziła, jaki prezent otrzymała od teściowej

Anna Lewandowska ma bardzo dobre relacje ze swoją teściową - Iwoną. - Iwonka to wulkan energii. Jest sportowcem. Z wielkim podziwem na nią zawsze patrzę, bo ma niesamowitą energię i jest... no mamy coś podobnego. Dogadujemy się z teściową. Śmiejemy się, że siostra Roberta Milena jest gdzieś podobna w materii do mojej mamy, a ja z Iwoną, z moją teściową jesteśmy do siebie podobne - mówiła kiedyś w podcaście u Anny Kolasińskiej.

Anna Lewandowska w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" zdradziła z kolei, jak nietypowy prezent dostała kiedyś od swojej teściowej.

- Dostałam seksowną bieliznę od teściowej. Ładna, mężowi się podobała - powiedziała Anna Lewandowska z uśmiechem.

Tymczasem Robert Lewandowski ma dwa gole w tym sezonie. Oba zdobył w wygranym aż 6:0 meczu ligowym z Valencią. W czwartkowym pojedynku Ligi Mistrzów - na wyjeździe z Newcastle (wygrana 2:1) Polak wyszedł w podstawowym składzie, ale nie trafił do siatki.

Zobacz także: Kapitalne wieści płyną z Portugalii. Chodzi o Kiwiora i Bednarka

FC Barcelona w niedzielę wraca do La Ligi. Zagra u siebie z Getafe. Początek spotkania o godz. 21.

Zapraszamy Państwa do relacji na żywo ze wszystkich meczów FC Barcelony na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.