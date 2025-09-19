Szczęsny może się tylko uśmiechnąć. Oto co się stało z jego następcą w Juventusie

Wojciech Szczęsny przed rokiem przeszedł na sportową emeryturę. Choć miał jeszcze rok ważnego kontraktu z Juventusem, to podjęto decyzję o rozstaniu. Następcą Polaka został za to Michele Di Gregorio, który został wykupiony z Monzy. Jak się okazuje, nie spełnia jednak pokładanych w nim oczekiwań.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Adamek kończy karierę! "Chyba, że mnie żona z domu wypier***"

Szczęsny miał rację. Chodzi o następcę Polaka w Juventusie

- Uważam, że to nie jest mądra decyzja ze strony klubu, ale absolutnie żalu mnie mam. Z punktu widzenia sportowego ta decyzja się nie obroni, ale mam nadzieję, że jestem w błędzie - wyznał Szczęsny po rozwiązaniu umowy z Juventusem, odnosząc się do nowego bramkarza. Na 28-latka spadła bardzo duża krytyka po ostatnich meczach z Interem oraz Borussią Dortmund, gdyż wpuścił łącznie siedem goli.

"Rozczarowanie za 36 milionów euro: niezdecydowanie i puszczonych siedem bramek w cztery dni - teraz koszulka Juventusu ciąży na całym ciele" - brzmi tytuł artykułu "La Gazzetta dello Sport". Dziennikarze podkreślają, że bramkarz jest "pełen niepewności" i będzie musiał wrócić do formy, by sprostać ambicjom "Starej Damy". Mało tego, dodają, że "jedna obrona na mecz to zbyt mało", czym wyraźnie uderzyli w zawodnika.

Di Gregorio mógł lepiej zachować się przy co najmniej dwóch golach w meczu z Interem, natomiast z Borussią było jeszcze gorzej. "To po prostu nie wchodzi w grę" - zacytowano kibiców, którzy nie kryli rozczarowania po bramce Yana Couto. Mimo to Włoch ma jeszcze trochę czasu. "Juventus nie ma zamiaru go nękać w newralgicznym momencie" - przekazano.

Rzekomo klub chce go chronić, natomiast nie może sobie pozwolić na stratę punktów z powodu niepewności. "Pozycja bramkarza jest delikatna - bardzo podatna na błędy i krytykę. Di Gregorio zdaje sobie jednak sprawę, że w takich momentach musi skupić się na boisku i odzyskać niezbędny spokój" - podsumowano.

Juventus rozegra kolejne spotkanie już w sobotę 20 września, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Hellasem Verona. Po trzech kolejkach ligowych ma na koncie komplet punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli, tuż za SSC Napoli.