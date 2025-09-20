Oto najbogatszy sportowiec w historii. Można się zdziwić. Kosmiczny majątek

Cristiano Ronaldo jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Manchester United, Real Madryt, Juventus - występami w takich klubach nie może się pochwalić byle kto. Ponadto rozegrał 223 mecze w reprezentacji Portugalii, w których strzelił 141 goli. Na ten moment jest piłkarzem Al-Nassr, z którym niedawno przedłużył kontrakt do 2027 roku. Dostał również podwyżkę, co sprawia, że zarabia - wydawałoby się - nierealne pieniądze.

Oto najlepiej opłacany sportowiec w historii. Niewiarygodna historia

Nie można też nie wspomnieć o sponsorskich kontraktach Portugalczyka m.in. z Nike, Herbalife czy Binance. Niedawno Forbes poinformował, że jest on najlepiej opłacanym sportowcem na świecie, gdyż zarabia 275 mln dolarów rocznie. Mimo to serwis Sportico obliczył, że jest dopiero trzecim najbogatszym sportowcem na świecie (2,23 mld) po Tigerze Woodsie (2,79 mld) oraz Michaelu Jordanie (4,15 mld dol).

Dziennik "Sport" przywołał za to nieoczywisty przykład. "A co, jeśli żadna z tych liczb nie dorównuje najlepiej opłacanemu sportowcowi w historii?" - czytamy. Napisano, że w latach 104-146 n.e. żył woźnica rydwanów imieniem Gajusz Apulejusz Diokles, którego majątek "zawstydza nawet najlepiej opłacanych w historii współczesnego sportu".

Dziennikarz Ivan Fernandez Amil wyznał, że wyścigi rydwanów były wówczas wydarzeniem porównywalnym do obecnej Formuły 1. Rzekomo Diokles zarobił ok. 35 863 120 rzymskich sestercji, co odpowiadałoby dzisiaj 15 mld dol. "Kwota nieosiągalna dzisiaj" - uważa dziennikarz.

Apulejusz był najbardziej utytułowanym jeźdźce w tej dyscyplinie, gdyż odniósł aż 1462 zwycięstwa w 4000 wyścigach, 1438 razy był za to drugi. "Jego przewaga była tak duża, że dawał nawet rywalom przewagę. Po przejściu na emeryturę, na Cyrku Nerona, gdzie obecnie stoi Watykan, wzniesiono jego pomnik" - oznajmił "Sport".

Jedynym Polakiem, który mógłby się znaleźć wśród najlepszych, jest Robert Lewandowski. Jego majątek wynosił w ubiegłym roku jednak "jedynie" 723 mln złotych, co w przeliczeniu daje nieco ponad 192 miliony dolarów. Nie zmieścił się on nawet na liście 50 najbogatszych sportowców.