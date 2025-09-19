Kibice biją brawo po tym, co powiedział Szczęsny. "Najwyższa klasa"

Joan Garcia jest pierwszym bramkarzem FC Barcelony, Wojciech Szczęsny drugim i Polak ma pomagać młodemu Hiszpanowi się rozwijać. Kontuzjowany Marc-Andre ter Stegen idzie w odstawkę, co Hansi Flick zapowiedział w bezpośredniej rozmowie z Niemcem w presezonie. Tak wygląda hierarchia bramkarzy w drużynie mistrza Hiszpanii i nie zanosi się na to, by się zmieniła.

Szczęsny zabrał głos ws. swojej roli w Barcelonie.

Na swoją rolę w zespole nie narzeka Wojciech Szczęsny. Odkąd przyszedł do Barcelony rok temu, pracuje w klubie z nastawieniem, by przede wszystkim pomóc zespołowi. To podtrzymuje także w tym sezonie, ze szczególnym nastawieniem na wsparcie Joana Garcii, by go rozwinąć.

Polski bramkarz porozmawiał o swojej sytuacji przed meczem z Newcastle United (2:0) z komentatorami stacji Canal+ Sport. Przyznał wprost, że nie narzeka na swoją pozycję w drużynie. Wręcz przeciwnie - jest z niej zadowolony i z łatwością ją zaakceptował.

- Jestem rezerwowym i jeśli nic dziwnego się nie stanie, to będę. Moja rola polega w tym sezonie na tym, żeby jak najlepiej przygotować Joana do spotkań. Uważam, że jest to bramkarz z niesamowitym potencjałem, który jest już w topie europejskim pod względem fizycznym. Z dużą dumą wykonuję tę rolę, bo byłem na nią przygotowany, podpisując nowy kontrakt. I nie jestem zawiedziony tą rolą - powiedział. Te słowa powinny zamknąć dyskusję o tym, kto powinien być pierwszym golkiperem "Blaugrany".

Według Szczęsnego Garcia ma wszystko, by być bramkarzem z najwyższej półki, ale musi zebrać doświadczenie. Polak ma mu pomagać przygotować się do dużych spotkań. Z Newcastle United Garcia zachował czyste konto, a to był jego debiut w Lidze Mistrzów.

- Nie ma doświadczenia na najwyższym poziomie i to jest coś, co musi budować. Postaram się mu pomóc, by mógł prezentować równą formę przez cały sezon. To nie jest proste, gdy gra się co trzy dni pod wielką presją. To jest rzecz, której musi się nauczyć. Mam nadzieję, że jakąś cegiełkę do jego sukcesu dołożę - mówił Szczęsny.

Słowa Szczęsnego spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem w sieci. "Będzie świetnym mentorem", "To wymaga dużo pokory, brawo", "Najwyższa klasa", "Co za diament", "Podpisanie Szczęsnego było jedną z najlepszych decyzji", "Mentalność na poziomie elitarnym" - to tylko część komentarzy, które znalazły się pod wpisem Fabrizio Romano nt. Szczęsnego.

Barcelona zagrała pięć spotkań w tym sezonie, wygrała cztery z nich, jest bez porażki. W ten weekend zagra z Getafe u siebie.