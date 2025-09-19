Szaleństwo. Klub z Ekstraklasy ogłosił kolejny transfer

Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin, zapowiadał głośne transfery i takie miały miejsce. Do drużyny Portowców dołączyli m.in. Sam Greenwood (ściągnięty z Leeds United) i Benjamin Mendy (wolny zawodnik, były gracz Manchesteru City). Teraz Pogoń zakontraktowała jeszcze jednego piłkarza. W drużynie pojawił się Hussein Ali, który ma bardzo ciekawą historię.

REKLAMA

Zobacz wideo Telenowela z transferem Puchacza. Żelazny: On chce się bawić w bycie influencerem

Hussein Ali "zmienił" reprezentację. Teraz gra dla Iraku

Ali urodził się w Malmoe. Początkowo reprezentował młodzieżowe drużyny Szwecji (do lat 17, 19 i 21). W seniorskim zespole "Trzech Koron" jednak kibice go nie zobaczyli. Ali zdecydował się bowiem na grę dla Iraku, czyli kraju, w którym urodzili się jego rodzice. W narodowych barwach prawy obrońca uzbierał już 20 występów. Strzelił jednego gola.

Jeśli chodzi o karierę klubową, to pierwsze kroki stawiał w Malmoe. W 2019 roku przeniósł się do innej drużyny z najwyższej klasy rozgrywkowej - Orebro SK, gdzie występował przez trzy lata.

Później wyjechał ze Szwecji. Był piłkarzem SC Heerenveen, drużyny z holenderskiej Eredivisie. Teraz dołączył do Pogoni Szczecin jako wolny zawodnik.

Pierwsze słowa po przyjściu do Pogoni

- Razem z drużyną chcę wygrywać mecze. Mam nadzieję, że zdobędziemy trofea. Indywidualnie chcę grać jak najwięcej, rozwijać się oraz dawać asysty, zapewniać czyste konta i strzelać gole - powiedział Ali cytowany przez media klubowe.

Obecnie Pogoń szuka nowego trenera. Jednym z faworytów do objęcia drużyny jest Philippe Clement, który pracował m.in. w Club Brugge, Glasgow Rangers, czy też AS Monaco.

Obecnie Portowcy zajmują 9. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. W ośmiu spotkaniach zdobyli dziesięć punktów.