1:8. Mistrz Polski upokorzony w eliminacjach LM

W tym sezonie na wzór rozgrywek męskich w Lidze Mistrzyń będzie stosowana faza ligowa. Weźmie w niej udział 18 drużyn. Automatycznie w rozgrywkach znalazło się dziewięć ekip, w tym finalistki z poprzedniego sezonu - Arsenal oraz FC Barcelona, w której występuje Ewa Pajor. O grze w elicie marzyły piłkarki GKS-u Katowice. Mistrzynie Polski zderzyły się jednak ze ścianą.

GKS Katowice rozbity przez Twente

Pod koniec poprzedniego miesiąca zawodniczki z Katowic wygrały mini-turniej w Murskiej Sobocie, pokonując 2:0 BIIK Shymkent i 2:0 FK Mura. To dało im awans do trzeciej, ostatniej rundy eliminacji.

Los przydzielił katowiczankom FC Twente. Holenderski zespół nie miał litości dla GKS-u już w pierwszym spotkaniu. Twente załatwiło sprawę awansu na półmetku dwumeczu, wygrywając w Katowicach 4:0. W rewanżu GKS liczył na lepszy wynik, ale niestety również i tym razem pojedynek zakończył się wysoką porażką.

Twente zwyciężyło 4:1. Już po pierwszej połowie Holenderki prowadziły 3:0. W drugiej części spotkania bramkę honorową zdobyła dla polskiej drużyny Patricia Hmirova. W dwumeczu padł zatem wynik 8:1 dla Twente.

GKS Katowice poszuka szansy w nowych rozgrywkach

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzyń GKS zagra w II rundzie eliminacyjnej Pucharu Europy kobiet. To niedawno stworzone rozgrywki drugiego europejskiego szczebla.

Losowanie II rundy odbędzie się 19 września o godz. 15:00.