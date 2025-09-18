Niewiarygodne, co powiedział Mourinho. Szymańskiego zaboli

Od początku sezonu wokół Benfiki Lizbona jest gorąca atmosfera. Kibicom klubu nie podobał się choćby styl gry drużyny. Czarę goryczy przelała zaskakująca porażka na własnym stadionie z Karabachem Agdam 2:3 w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Trener Bruno Lage został zwolniony, a media informowały, że drużynę może objąć legendarny Jose Mourinho. W czwartek oficjalnie 62-latek został ogłoszony nowym szkoleniowcem Benfiki.

Mourinho nie zawojował Turcji

Do Benfiki Mourinho przychodzi po nieudanej przygodzie z Fenerbahce Stambuł. W poprzednim sezonie Portugalczyk miał poprowadzić "Żółte kanarki" do triumfu w lidze tureckiej. Skończyło się na drugim miejscu i dużej stracie do Galatasaray.

W tym sezonie pierwszym celem postawionym przed Portugalczykiem był awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jednak również i tego nie udało się spełnić. W IV rundzie eliminacji Fenerbahce przegrało z... Benfiką.

Wówczas działaczom skończyła się cierpliwość do byłego trenera m.in. takich klubów jak: Chelsea, FC Porto, Real Madryt, Manchester United, czy też Inter Mediolan. Mourinho pod koniec sierpnia został zwolniony.

Mourinho wylewa żale

Podczas pierwszej konferencji prasowej w roli trenera Benfiki 62-latek odniósł się do swojego poprzedniego miejsca pracy. Wbił szpilkę tureckiej drużynie. I to taką, która zaboli.

- Popełniłem błąd, idąc do Fenerbahce. To nie był mój poziom kulturowy, to nie był mój poziom piłkarski. Oczywiście, dawałem z siebie wszystko do ostatniego dnia. Przechodząc do Benfiki, mogę powiedzieć, że wracam do trenowania największych klubów świata - podkreślił Mourinho cytowany przez serwis TuttoMercatoWeb.

W Fenerbahce wciąż występuje Sebastian Szymański. Zazwyczaj portugalski trener chwalił Polaka. Teraz jednak nie zamierzał pozytywnie wypowiadać się samym klubie, co może zaboleć naszego rodaka, jak i innych piłkarzy, których szkolił przez ostatnie miesiące.