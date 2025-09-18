Wojciech Szczęsny zaskoczył świat. O tych słowach będzie głośno

Wojciech Szczęsny zaskoczył cały piłkarski świat, gdy jesienią zeszłego roku wrócił z piłkarskiej emerytury i podpisał kontrakt z pilnie poszukującą bramkarza FC Barceloną. Postawienie na doświadczonego Polaka się opłaciło, gdyż miał on wielki wkład w zdobycie krajowego trypletu oraz awans do półfinału Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o Probierzu: Z całym szacunkiem, ale jego kadencję trzeba nazwać po imieniu

Wojciech Szczęsny dopiero po latach wyznał prawdę. "Nigdy w życiu"

Dla golkipera mecze o ogromne stawce to codzienność. W końcu przez niemal całą karierę grał w wielkich klubach: Arsenalu (stamtąd przez chwilę był wypożyczony do Brentfordu), AS Romie, Juventusie i teraz w Barcelonie. To wiąże się z gigantyczną popularnością oraz zainteresowaniem mediów, co dla piłkarza raczej nie było wartością dodaną.

- Nigdy w życiu nie dałem szczerego wywiadu - te słowa wypowiada on na starcie zwiastuna filmu dokumentalnego o nim samym. Nie przejdą one bez echa w środowisku piłkarskim, w końcu mowa o jednym z najlepszych bramkarzy ostatnich lat, który najwidoczniej nie chciał dzielić się wszystkim ze światem. Jednak wydaje się, że w końcu się przełamał.

Właśnie wspomniana produkcja, nosząca jakże wymowny tytuł "SZCZĘSNY" ma pokazać prawdziwe oblicze zawodnika, nie tylko to boiskowe. Poruszonych zostanie wiele trudnych tematów osobistych, w tym relacji ze słynnym ojcem Maciejem Szczęsnym.

Wojciech Szczęsny bohaterem filmu dokumentalnego. "Mimo skomplikowanych relacji rodzinnych i konfliktów z najpotężniejszymi nazwiskami w branży, doszedł na szczyt"

Sami twórcy zapowiadają produkcję następująco: "'SZCZĘSNY' to nie tylko sportowe emocje. To przede wszystkim szczera opowieść o człowieku, jego bliskich, ludziach i wydarzeniach, które go ukształtowały. W filmie pojawią się nigdy wcześniej niepublikowane materiały z prywatnego archiwum i kulisy życia polskiej legendy. Widzowie dowiedzą się w jaki sposób, mimo skomplikowanych relacji rodzinnych i konfliktów z najpotężniejszymi nazwiskami w branży (m.in. Arsene Wenger - red.), doszedł na szczyt. Nie zabraknie też rozważań o tym, co jest dla Wojtka życiowym sukcesem i czym jest szczęście.

Film opowiada o nieoczywistych zwrotach w życiu i karierze Szczęsnego - bramkarza, który miał zakończyć swoją sportową przygodę, a zamiast tego powrócił w brawurowym stylu na boisko. Widzowie zostaną zabrani za kulisy jednego z najbardziej spektakularnych transferów ostatnich lat - do FC Barcelony - i zobaczą niepewność oraz determinację, które towarzyszyły Wojtkowi do ostatnich chwil. Dowiedzą się także, kto tak naprawdę zmotywował go do podjęcia decyzji o powrocie z piłkarskiej emerytury i poznają, jakie emocje towarzyszyły mu w trakcie wieczoru poprzedzającego podjęcie tego ważnego wyboru.

Sprawdź też: Szkolnikowski przejechał się po TVP ws. Ligi Mistrzów. "Dyletanctwo"

Po raz pierwszy Wojtek tak szczerze i otwarcie opowie o swoim życiu, karierze, ludziach oraz wydarzeniach, które ukształtowały go takim, jakim jest dziś. 'SZCZĘSNY' jest opowieścią o pasji, determinacji i ambicji, ale także o cenie, jaką płaci się za grę na najwyższym poziomie, odsłaniając mniej znane oblicze Szczęsnego - ojca, męża i syna".

Producent filmu dla platformy streamingowej Prime Video to studio Papaya Films. Producentem kreatywnym filmu jest Kacper Sawicki, a reżyserem James Poole. Dokument będzie miał premierę w piątek 10 października.

Wojciech Szczęsny w trakcie kariery najwięcej meczów rozegrał dla: Juventusu (252 występy/103 czyste konta), Arsenalu (181/72), AS Romy (81/23), FC Barcelony (30/14) i Brentfordu (28/10). Z turyńczykami zdobył po trzy mistrzostwa oraz Puchary Włoch i dwa Superpuchary Włoch, z londyńczykami dwa Puchary Anglii oraz Tarczę Wspólnoty, a z Katalończykami mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.

W reprezentacji Polski bramkarz zaliczył 84 występy (34 czyste konta), zagrał z nią na mistrzostwach świata w roku 2018 (faza grupowa) i 2022 (1/8 finału) oraz na mistrzostwach Europy w roku 2012 (faza grupowa), 2016 (ćwierćfinał), 2021 (faza grupowa) i 2024 (faza grupowa).