Boniek napisał, co się dzieje w Gazie. Od razu mu to wytknęli. Nie mieli litości

"Za każdym razem jak czytam co się dzieje w Gazie, to jako mąż , ojciec, dziadek chce mi się płakać i protestować. Chory świat, jak można to tolerować" - napisał Boniek w środowy poranek. Trudno się z nim nie zgodzić. Trwające od października 2023 roku ludobójstwo, które Izrael przeprowadza w Strefie Gazy pod przykrywką walki z Hamasem, pochłonęło już blisko 80 tysięcy ofiar śmiertelnych. Większość z nich to cywile.

Internauci kpią ze słów Bońka. "Przecież mogłeś to robić, miałeś narzędzia"

Wpis 69-latka nie spotkał się jednak z aprobatą użytkowników tego portalu. Wielu z nich przypomniało mu, że przecież do kwietnia 2025 roku był wiceprezydentem UEFA. Miał realną siłę w europejskiej piłce, by wywierać nacisk na wykluczenie Izraela z międzynarodowych rozgrywek. Tymczasem nic podobnego nie miało miejsca.

"Dokładnie. Jak można też tolerować obecność Izraela w sporcie (np. w rozgrywkach klubowych w Europie)?" - pyta szyderczo jeden z komentujących. "Dlaczego publikuje Pan takie wpisy dopiero po tym jak przestał Pan być wiceprezydentem UEFA?" - dodaje inny użytkownik X. "Mam nadzieję, że rozpoczął Pan już pracę nad wyrzuceniem ich klubów i reprezentacji z rozgrywek organizowanych przez UEFA?" - głosi kolejny komentarz.

"Czas na płacz, protesty i zawieszanie Izraela w rozgrywkach był, kiedy był Pan wiceprezydentem UEFA i członkiem komitetu wykonawczego. A tu nie było nawet stanowiska, kiedy zabito polskiego wolontariusza, niosącego pomoc humanitarną" - przypomniał bierność Bońka jeden z kibiców, kiedy w kwietniu ubiegłego roku izraelskie wojsko ostrzelało konwój humanitarny, w którym pomoc do Strefy Gazy którym podróżował wolontariusz Damian Soból. "Przecież mogłeś to robić, miałeś narzędzia" - kolejny komentujący wyrażał zdziwienie słowami Bońka, "jak można tolerować" zbrodnie Izraela.

Przypomnieli Bońkowi jego postawę po skandalicznym transparencie Maccabi

Wielu użytkowników wytknęło też Bońkowi jego postawę w sprawie haniebnego transparentu fanów Maccabi Hajfa, którzy podczas spotkania z Rakowem Częstochowa oskarżyli Polaków o holokaust. Boniek wówczas zdawał się bagatelizować problem, sprowadzając go do nieodpowiedniego zachowania kilku ultrasów z Hajfy, na które polska reakcja jego zdaniem była przesadzona.

"Warto przypomnieć, że Raków już ukarano, izraelski klub nie". "A jak to zobaczyłeś, to ci było przykro? Czy z koleżkami z UEFY macie to w d***e??". "No super Zibi, to powiedz nam czy Izrael zostanie wykluczony z rozgrywek UEFA to raz a dwa to czy Hajfa zostanie ukarana za ten obrzydliwy transparent?" - komentowali użytkownicy X, dodając zdjęcie transparentu "Mordercy od 1939 roku", który wywiesili fani Maccabi.