Media: Hiszpania może zbojkotować MŚ 2026. Oto powód

Mimo że wojna w Strefie Gazy trwa od października 2023 r., to do tej pory Izrael nie został wykluczony z rywalizacji międzynarodowej, choć FIFA i UEFA niemal błyskawicznie podjęły tę decyzję po tym, jak Rosja ruszyła z inwazją na Ukrainę. Dzięki temu izraelskie Maccabi Hajfa mogło zagrać dwumecz z Rakowem Częstochowa w Lidze Konferencji, a kibice w Debreczynie określali Polaków "mordercami" z 1939 r. Wygląda na to, że powoli mur zaczyna się kruszyć, bo Hiszpania zapowiedziała bojkot najbliższej edycji Eurowizji, jeżeli wystąpi w niej reprezentant Izraela. Czy w piłce nożnej może dojść do podobnej sytuacji?

Hiszpania zbojkotuje mundial w 2026 roku? Musi się spełnić jeden scenariusz

Taka hipoteza pojawia się w hiszpańskim rządzie. Aktualny mistrz Europy może zbojkotować mundial w 2026 r., jeżeli Izrael się do niego zakwalifikuje, a UEFA i FIFA nie podejmie żadnych działań. Aktualnie Izrael zajmuje trzecie miejsce w grupie I i ma dziewięć punktów. To tyle samo, co Włochy, które są teraz na drugim miejscu (premiującym do udziału w barażach), natomiast kadra Gennaro Gattuso ma jeszcze cztery mecze do zagrania, w tym rewanżowy z Izraelem.

Patxi Lopez, członek Kongresu Deputowanych Hiszpanii podczas sesji plenarnej przekazał, że rząd rozważy sposoby, które sprawią, że Hiszpania nie weźmie udziału w mundialu. Dziennik "Marca" pisze wprost, że byłaby to decyzja historyczna.

- W tej chwili Izrael dokonuje inwazji na Strefę Gazy drogą lądową i wymaga to reakcji. Zdecydowana większość społeczeństwa nie może znieść i nie będzie tolerować obrazków, które widzimy każdego dnia. To ludobójstwo. Dlaczego dotyczy to Rosji, a nie Izraela? Gdzie tkwi różnica? Nie możemy i nie będziemy milczeć w tej sprawie. Nikt nigdy nie powiedział o dziesiątkach palestyńskich sportowców, którzy zginęli w trakcie wojny. Czy chodziło o sport, czy o pieniądze, które sport przynosi? - zapytał Lopez.

- Zwrócimy się do odpowiednich organów o wykluczenie Izraela. To w tej chwili zrobimy, a potem ocenimy, co dalej. Społeczeństwo izraelskie musi zareagować i zobaczyć, co my, reszta świata, myślimy o działaniach tamtejszego rządu. Niektórzy ludzie w końcu zaczęli otwierać oczy. Zdecydowana większość społeczeństwa wychodzi na ulice, aby zabrać głos i zaprotestować przeciwko ludobójstwu - dodał członek Kongresu.

Warto przypomnieć, że do tej pory Izrael grał na mistrzostwach świata tylko raz - doszło do tego w 1970 r., gdy gospodarzem był Meksyk, a Izrael zdobył dwa punkty w grupie B, tuż za Włochami, Urugwajem i Szwecją. Wtedy w turnieju grało 16 zespołów, a w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku będzie ich trzy razy więcej.

Hiszpania aktualnie walczy o bezpośredni awans na mistrzostwa świata 2026. Zespół Luisa de la Fuente wygrał 3:0 z Bułgarią i 6:0 z Turcją, i jest liderem grupy E.