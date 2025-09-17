Co za zjazd. Był gwiazdą Ekstraklasy i MLS, a ma wylądować w drugiej lidze

Kariera Jarosława Niezgody nie ułożyła się w taki sposób, w jaki sobie tego wyobrażał. Napastnik wyrobił sobie dobrą markę w Ekstraklasie, przez co zapracował sobie na transfer do Major League Soccer. Przez problemy zdrowotne Niezgoda pozostaje bez klubu od dłuższego czasu. - Wszystko jest na dobrej drodze, plan jest taki, że już niedługo wchodzę na boisko. Coraz więcej rzeczy robię. Wierzę, że niedługo zwiążę się z jakimś klubem. Nie wiem, czy to będą Stany, czy Polska - mówił Niezgoda w 2024 r. w jednym z wywiadów. Wygląda na to, że jego sytuacja się wyklarowała.
Dziennik "Piłka Nożna" informuje, że Niezgoda ma kontynuować karierę na poziomie II ligi. Nowym klubem napastnika ma zostać Stal Stalowa Wola. Sprawa związana z dopięciem transferu ma się wyjaśnić w najbliższych dniach. Stal jest aktualnym liderem II ligi z piętnastoma punktami po ośmiu meczach. Jedyna porażka tego zespołu miała miejsce w starciu z rezerwami Śląska Wrocław (2:3). Z kim Niezgoda mógłby rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie Stali?
Prawdopodobnie wśród jego konkurentów będzie 20-letni Dawid Łacki, 31-letni Dawid Wolny i 17-letni Adrian Piotrowski. Aktualnie najskuteczniejszym napastnikiem Stali jest Wolny, który strzelił już trzy gole.
Stal byłaby piątym polskim klubem w karierze Niezgody. Wcześniej napastnik reprezentował barwy Opolanina Opole Lubelskie, Wisły Puławy (2008-2016), Legii Warszawa (2016-2020) i Ruchu Chorzów (2016-2017). Potem Niezgoda przeniósł się do Portland Timbers za kwotę 3,45 mln euro, ale dwukrotnie zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, przez co opuścił aż 40 meczów.
Ostatnio Niezgoda był na testach w pierwszoligowej Pogoni Siedlce, ale finalnie nie podpisał kontraktu. W ostatnich kilkunastu miesięcy Niezgoda był testowany przez Motor Lublin, Asteras Tripolis oraz Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Fakty są takie, że od początku 2024 r. Niezgoda pozostawał bez pracy.
Zdecydowanie najlepsze sezony Niezgody w karierze klubowej to rozgrywki 17/18 i 19/20, gdy w 45 meczach strzelił 27 goli i zanotował cztery asysty. W obu tych sezonach Niezgoda reprezentował barwy Legii Warszawa.
