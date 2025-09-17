Co za zjazd. Był gwiazdą Ekstraklasy i MLS, a ma wylądować w drugiej lidze

Kariera Jarosława Niezgody nie ułożyła się w taki sposób, w jaki sobie tego wyobrażał. Napastnik wyrobił sobie dobrą markę w Ekstraklasie, przez co zapracował sobie na transfer do Major League Soccer. Przez problemy zdrowotne Niezgoda pozostaje bez klubu od dłuższego czasu. - Wszystko jest na dobrej drodze, plan jest taki, że już niedługo wchodzę na boisko. Coraz więcej rzeczy robię. Wierzę, że niedługo zwiążę się z jakimś klubem. Nie wiem, czy to będą Stany, czy Polska - mówił Niezgoda w 2024 r. w jednym z wywiadów. Wygląda na to, że jego sytuacja się wyklarowała.

Niezgoda zagra w II lidze? Aktualny lider tych rozgrywek chce napastnika

Dziennik "Piłka Nożna" informuje, że Niezgoda ma kontynuować karierę na poziomie II ligi. Nowym klubem napastnika ma zostać Stal Stalowa Wola. Sprawa związana z dopięciem transferu ma się wyjaśnić w najbliższych dniach. Stal jest aktualnym liderem II ligi z piętnastoma punktami po ośmiu meczach. Jedyna porażka tego zespołu miała miejsce w starciu z rezerwami Śląska Wrocław (2:3). Z kim Niezgoda mógłby rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie Stali?

Prawdopodobnie wśród jego konkurentów będzie 20-letni Dawid Łacki, 31-letni Dawid Wolny i 17-letni Adrian Piotrowski. Aktualnie najskuteczniejszym napastnikiem Stali jest Wolny, który strzelił już trzy gole.

Stal byłaby piątym polskim klubem w karierze Niezgody. Wcześniej napastnik reprezentował barwy Opolanina Opole Lubelskie, Wisły Puławy (2008-2016), Legii Warszawa (2016-2020) i Ruchu Chorzów (2016-2017). Potem Niezgoda przeniósł się do Portland Timbers za kwotę 3,45 mln euro, ale dwukrotnie zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, przez co opuścił aż 40 meczów.

Ostatnio Niezgoda był na testach w pierwszoligowej Pogoni Siedlce, ale finalnie nie podpisał kontraktu. W ostatnich kilkunastu miesięcy Niezgoda był testowany przez Motor Lublin, Asteras Tripolis oraz Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Fakty są takie, że od początku 2024 r. Niezgoda pozostawał bez pracy.

Zdecydowanie najlepsze sezony Niezgody w karierze klubowej to rozgrywki 17/18 i 19/20, gdy w 45 meczach strzelił 27 goli i zanotował cztery asysty. W obu tych sezonach Niezgoda reprezentował barwy Legii Warszawa.