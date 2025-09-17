Jest ostateczna decyzja ws. kary dla Lechii Gdańsk. PZPN ogłasza

Przypomnijmy, że kara została nałożona przez PZPN w maju tego roku przy okazji przyznania licencji. Lechia nie otrzymała jej w pierwszym terminie. Uznano, że prognoza finansowa klubu była niewiarygodna. Gdańszczanie się odwołali i otrzymali licencję z rozszerzonym nadzorem finansowym. Do tego doszły kary w postaci pięciu ujemnych punktów na starcie tego sezonu oraz zakaz transferowy obowiązujący do końca sezonu 2025/2026.

Jest wyrok ws. Lechii Gdańsk

Lechia nie zgadzała się z tą karą, dlatego postanowiła się od niej odwołać do Trybunału Arbitrażowego przy PKOl. Zapadł już wyrok w sprawie, a komunikat wydał PZPN. Zgodnie z decyzją trybunału część kary została zniesiona. Gdańszczanie od jutra nie będą już obciążeni zakazem transferowym. Jednocześnie utrzymano karę ujemnych punktów. Gdyby ją zniesiono, Lechia uciekłaby z ostatniego miejsca w ekstraklasie i ze strefy spadkowej, zrzucając do niej GKS Katowice.

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że pomimo braku – w ocenie PZPN – właściwości Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim do rozpatrywania spraw z zakresu licencji klubowych, w dniu 17 września 2025 roku Trybunał ten zmienił decyzję Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN. Decyzją Trybunału skrócono okres obowiązywania zakazu transferów oraz ograniczenia w zakresie rejestracji nowych zawodników – środki te pozostają w mocy do dnia 17 września 2025 roku. W pozostałym zakresie Trybunał oddalił skargę klubu Lechia Gdańsk, uznając za w pełni zasadne zastosowanie środka kontroli w postaci odjęcia 5 (pięciu) punktów w sezonie rozgrywkowym 2025/2026. W uzasadnieniu podkreślono, że środek ten jest proporcjonalny do skali stwierdzonych naruszeń i realizuje funkcję prewencyjną" - czytamy w komunikacie PZPN.

Jednocześnie związek podkreśla, że działał zgodnie z regulaminem, kiedy nakładał karę na Lechię. Przekonuje, że jest usatysfakcjonowany z decyzji trybunału.

"Zaskarżona przez Klub Lechia Gdańsk decyzja nie ma charakteru decyzji dyscyplinarnej, lecz stanowi decyzję regulaminową, wydaną przez organ licencyjny PZPN poza trybem postępowania dyscyplinarnego. Dotyczy ona stosunku cywilnoprawnego pomiędzy klubem, a PZPN w zakresie licencji klubowych, który – zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz Statutem Trybunału Arbitrażowego przy PKOl – nie podlega jurysdykcji tego Trybunału. Polski Związek Piłki Nożnej wyraża zadowolenie, że w sprawie tej ostatecznie zwyciężyły przepisy prawa oraz zasada fair play, a wymierzony środek kontroli został utrzymany, co potwierdza słuszność działań podejmowanych przez Organy Licencyjne PZPN" - dodano.

W niedzielę Lechia zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin.