Ależ wrze wokół ter Stegena. "Bezlitośnie traktuje piłkarzy"

Choc Marc-Andre ter Stegen został poinformowany przez Hansiego Flicka, że nie będzie miał pewnego miejsca w pierwszym składzie, to i tak postanowił zostać w FC Barcelonie i walczyć o wyjściową "jedenastkę". Ale jeszcze w presezonie nabawił się kontuzji pleców, konieczna była operacja, wypadł na kilka miesięcy.

Legenda radzi ter Stegenowi ws. przyszłości

Są opinie, że kiedy ter Stegen wróci do treningów, to powinien znaleźć nowy klub. Flick chce stawiać na Joana Garcię i mieć Wojciecha Szczęsnego jako doświadczonego rezerwowego, który mógłby też czegoś nauczyć dużo młodszego Hiszpana. Bernd Schuster, były piłkarz i trener Realu Madryt, mistrz Europy z 1980 r. jest zdania, że transfer niemieckiego bramkarza to najlepsze możliwe rozwiązanie. Przekonuje, że w obecnej sytuacji Barcelona będzie go coraz gorzej traktować.

- Ponieważ powszechnie wiadomo, jak bezlitośnie Barça traktuje piłkarzy, których już nie potrzebuje, na jego miejscu zimą poszukałbym nowego klubu. Flick ewidentnie polega nowym nabytku, Joanie Garcii, a także na Wojciechu Szczęsnym jako rezerwowym i nie da ter Stegenowi kolejnej szansy - stwierdził Schuster w rozmowie ze "Sport Bild".

Znając ambicje ter Stegena, chciałby trafić do silnego klubu, który jest w stanie walczyć o trofea. Schuster radzi jednak, by jego rodak skupił się na szukaniu zespołu, w którym może regularnie grać. To powinno być ważniejsze dla niego, szczególnie po kontuzji.

- Moim zdaniem jego nowy klub nie musi być absolutnie topowy. Ambitny klub Bundesligi, w którym regularnie gra, również byłby dobry. Bo właśnie tego absolutnie potrzebuje. W przeciwnym razie doskonale wyobrażam sobie, że selekcjoner reprezentacji sprowadzi Manuela Neuera z powrotem do kadry Niemiec na Mistrzostwa Świata w 2026 roku - powiedział. Co prawda Neuer zapewnił, że już definitywnie zakończył karierę reprezentacyjną, to pozycja ter Stegena w kadrze narodowej i tak jest zagrożona.

Przewiduje się, że Marc-Andre ter Stegen będzie gotowy do gry na początku grudnia. Ma ważny kontrakt z Barceloną do końca czerwca 2028 r. Umowa zapewnia mu jedną z najwyższych pensji w zespole. Mówi się, że w ciągu najbliższych trzech lat może zarobić jeszcze ponad 40 mln euro.