Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Były reprezentant Serbii nie żyje. Dramat podczas meczu
Dwa mecze w reprezentacji Serbii i występy w takich klubach, jak Crvena Zvezda czy RC Lens - to część piłkarskiego CV Dejana Milovanovicia. Z Serbii spłynęły fatalne wieści dot. byłego piłkarza, a konkretniej po meczu weteranów. - Załamałem się, kiedy to usłyszałem i miałem nadzieję, że Dejan przeżyje. Nie jestem w stanie znaleźć żadnych słów - mówi jeden z jego byłych kolegów. Dejan Milovanović zmarł w wieku 41 lat.
Dejan Milovanović nie żyje
screen: YouTube - Crvena Zvezda

Crvena Zvezda Belgrad (2001-2008, 2010-2011), RC Lens (2008-2010, 2011-2013), Panionios (2011-2012) i Vozdovac (2013-2014). To kluby, które w trakcie swojej kariery reprezentował Dejan Milovanović. Pomocnik zagrał dwa mecze w reprezentacji Serbii, był też kapitanem Zvezdy, ale dał się też poznać kibicom we Francji, gdzie zagrał 16 meczów w Ligue 1 w barwach Lens. Ostatnio z Serbii napłynęły fatalne wieści ws. Milovanovicia, które od razu pojawiły się też w mediach francuskich.

Zobacz wideo Telenowela z transferem Puchacza. Żelazny: On chce się bawić w bycie influencerem
SOCCER-SPAIN-MLL-BAR/
Czytaj także:
Flick zdecydował. Oto kadra Barcelony na Ligę Mistrzów. Wielki nieobecny

Były reprezentant Serbii nie żyje. "Załamałem się"

W mediach czytamy, że Milovanović zmarł w wieku 41 lat. Lokalna prasa w Belgradzie przekazała, że do śmierci byłego piłkarza doszło podczas meczu weteranów Zvezdy, a Milovanović miał zawał serca na boisku. Milovanović strzelił gola w siódmej minucie tego spotkania, a przy podejściu do piłki przed rzutem rożnym upadł na murawę. Serwis sportklub.n1info.rs ogłosił, że lekarze nie byli w stanie go uratować i reanimacja zakończyła się niepowodzeniem.

"Ekipa ratunkowa przybyła stosunkowo szybko i przeprowadziła ponad godzinną reanimację, po czym przetransportowano go do kliniki w Belgradzie, ale serce nie wytrzymało podwójnego zawału. Redakcja Sportklubu składa kondolencje rodzinie i przyjaciołom Dejana" - czytamy w artykule. Liga Weteranów ogłosiła, że następna kolejka została przełożona w związku z żałobą po śmierci Milovanovicia.

SOCCER-ENGLAND-BRE-AVL/
Czytaj także:
Tak Anglicy ocenili Casha po tym, co zrobił. Zero hamulców

Serbskie media od razu przypomniały, że Milovanović zmarł w podobny sposób, co jego ojciec, Djordje Milovanović. Były reprezentant Jugosławii w wieku 52 lat doznał zawału serca w trakcie gry w piłkę.

"Racing z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o nagłej śmierci Dejana Milovanovicia, który zmarł we wtorek. Klub składa szczere kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego" - pisze Lens w oświadczeniu.

Zobacz też: Fabiański wrócił! Wynik poszedł w świat. "Zawodnik meczu"

"Z wielkim żalem informujemy kibiców, że były kapitan Dejan Milovanović odszedł od nas przedwcześnie. Dejan najbardziej kochał piłkę nożną i Crvenę Zvezdę. To właśnie na boisku serce wielkiego piłkarza, wojownika i mistrza przestało bić" - dodała Crvena Zvezda.

- Załamałem się, kiedy to usłyszałem i miałem nadzieję, że Dejan przeżyje. Nie jestem w stanie znaleźć żadnych słów. To dla mnie naprawdę trudne, byliśmy kolegami z pokoju, przeszliśmy przez wszystkie szczeble młodzieżowe i graliśmy w pierwszej drużynie Zvezdy. Nie ma człowieka, który powiedziałby złe słowo o Dejanie - mówi Marko Perović, były kolega z drużyny Milovanovicia.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich