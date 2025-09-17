Były reprezentant Serbii nie żyje. Dramat podczas meczu

Crvena Zvezda Belgrad (2001-2008, 2010-2011), RC Lens (2008-2010, 2011-2013), Panionios (2011-2012) i Vozdovac (2013-2014). To kluby, które w trakcie swojej kariery reprezentował Dejan Milovanović. Pomocnik zagrał dwa mecze w reprezentacji Serbii, był też kapitanem Zvezdy, ale dał się też poznać kibicom we Francji, gdzie zagrał 16 meczów w Ligue 1 w barwach Lens. Ostatnio z Serbii napłynęły fatalne wieści ws. Milovanovicia, które od razu pojawiły się też w mediach francuskich.

Były reprezentant Serbii nie żyje. "Załamałem się"

W mediach czytamy, że Milovanović zmarł w wieku 41 lat. Lokalna prasa w Belgradzie przekazała, że do śmierci byłego piłkarza doszło podczas meczu weteranów Zvezdy, a Milovanović miał zawał serca na boisku. Milovanović strzelił gola w siódmej minucie tego spotkania, a przy podejściu do piłki przed rzutem rożnym upadł na murawę. Serwis sportklub.n1info.rs ogłosił, że lekarze nie byli w stanie go uratować i reanimacja zakończyła się niepowodzeniem.

"Ekipa ratunkowa przybyła stosunkowo szybko i przeprowadziła ponad godzinną reanimację, po czym przetransportowano go do kliniki w Belgradzie, ale serce nie wytrzymało podwójnego zawału. Redakcja Sportklubu składa kondolencje rodzinie i przyjaciołom Dejana" - czytamy w artykule. Liga Weteranów ogłosiła, że następna kolejka została przełożona w związku z żałobą po śmierci Milovanovicia.

Serbskie media od razu przypomniały, że Milovanović zmarł w podobny sposób, co jego ojciec, Djordje Milovanović. Były reprezentant Jugosławii w wieku 52 lat doznał zawału serca w trakcie gry w piłkę.

"Racing z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o nagłej śmierci Dejana Milovanovicia, który zmarł we wtorek. Klub składa szczere kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego" - pisze Lens w oświadczeniu.

"Z wielkim żalem informujemy kibiców, że były kapitan Dejan Milovanović odszedł od nas przedwcześnie. Dejan najbardziej kochał piłkę nożną i Crvenę Zvezdę. To właśnie na boisku serce wielkiego piłkarza, wojownika i mistrza przestało bić" - dodała Crvena Zvezda.

- Załamałem się, kiedy to usłyszałem i miałem nadzieję, że Dejan przeżyje. Nie jestem w stanie znaleźć żadnych słów. To dla mnie naprawdę trudne, byliśmy kolegami z pokoju, przeszliśmy przez wszystkie szczeble młodzieżowe i graliśmy w pierwszej drużynie Zvezdy. Nie ma człowieka, który powiedziałby złe słowo o Dejanie - mówi Marko Perović, były kolega z drużyny Milovanovicia.