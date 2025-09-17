Kibice nie wytrzymali po meczu. Tak potraktowali Paulo Sousę

Paulo Sousa jest znany z tego, że często zmienia miejsca pracy. W grudniu 2021 roku zdecydował się opuścić reprezentację Polski, by dołączyć do brazylijskiego Flamengo. Nie zagrzał tam miejsca zbyt długo. Później prowadził włoską Salernitanę, a obecnie jest trenerem Al-Ahli Shabab Dubaj. Po ostatnim spotkaniu Azjatyckiej Ligi Mistrzów kibice dali upust swoim emocjom, krzycząc na Portugalczyka.

Sousa zbesztany przez kibiców. Nie ma lekko

Al-Ahli Shabab Dubaj gościł Tractor Saz. W tym spotkaniu padł remis 1:1, choć gospodarze mieli sporo sytuacji bramkowych. Po spotkaniu kibice Al-Ahli Shabab Dubaj pokazali, że nie mają dobrego zdania o Sousie. W mediach społecznościowych nieco więcej o ostatnim starciu ekipy prowadzonej przez Portugalczyka napisał dziennikarz "Faktu" Krzysztof Pulak.

"Ależ dziś meczycho mi się trafiło: mecz azjatyckiej Ligi Mistrzów Al-Ahli Shabab Dubaj - Tractor Saz. W zespole gości Tibor Halilovic, cztery poprzeczki gospodarzy, a po remisie Paulo Sousa zbesztany przez swoich kibiców. Tymczasem nad stadionem co chwilę przejeżdżało... metro" - napisał Pulak na platformie X, publikując nagranie i zdjęcia.

Dobre wyniki Sousy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Były selekcjoner reprezentacji Polski objął zespół z Dubaju lipca 2024 roku. W pierwszym sezonie zdobył z nim trzy trofea, w tym mistrzostwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Obecne rozgrywki ligowe także układają się po myśli Al-Ahli Shabab Dubaj. Podopieczni Sousy zajmują po trzech kolejkach pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów.

I choć kibice mają prawo być zawiedzeni stratą punktów w Lidze Mistrzów, to trudno zarzucić Portugalczykowi brak dobrych wyników w czasie jego pobytu w Dubaju.