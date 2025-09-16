Burza wokół Złotej Piłki. Nagle gruchnęły wieści o przekupstwie

Ousmane Dembele jest jednym z dwóch głównych kandydatów do otrzymania Złotej Piłki. Jego największym konkurentem jest Lamine Yamal. Wszystko rozstrzygnie się 22 września w Paryżu. Emocje są coraz większe, a pikanterii w walce o nagrodę dodaje fakt, że australijskiemu dziennikarzowi zaproponowano wynagrodzenie za wspieranie Dembele w rywalizacji o prestiżowe wyróżnienie.
12 września Neal Gardner opublikował na platformie X zrzut ekranu wiadomości e-mail, którą otrzymał od agencji marketingowej oferującej mu... promowanie kandydatury Ousmane'a Dembele w zamian za wynagrodzenie.
"Planujemy miesięczną kampanię, aby pobudzić dialog i wzmocnić narrację wokół kandydatury Ousmane'a Dembele do Złotej Piłki. W szczególności chcielibyśmy publikować trzy starannie opracowane tweety tygodniowo przez jeden miesiąc, podkreślające jego występy, jego wpływ i argumenty przemawiające za uznaniem kandydatury. Biorąc pod uwagę Państwa wiarygodność i wpływy w środowisku piłkarskim, Państwa udział nadałby tej dyskusji znaczną wagę. W tym momencie chcielibyśmy poprosić o wycenę tej współpracy" - tak brzmiał komunikat ze strony agencji.
Gardner oczywiście zasłonił nadawcę wiadomości, ale dziennikarze "The Athletic" dotarli do firmy, która próbowała przekupić Australijczyka.
Amerykanie poinformowali, że nadawcą maila była firma Bangrr International z siedzibą... w Indiach. Bangrr International reklamuje się jako "potęga nowej generacji w dziedzinie marketingu". Co ważne, nie jest związana w żaden sposób z Dembele i jego klubem - Paris Saint-Germain. Jak podmiot zareagował na informacje przekazane przez "The Athletic"? Przekazano dziennikarzom zaskakujące oświadczenie. Wynika z niego, iż maila do Gardnera wysłała stażystka.
- Ten e-mail był spontaniczną prośbą młodej stażystki w naszej agencji. Studentka, pasjonatka piłki nożnej, reklamy i tworzenia treści cyfrowych, zauważyła niedawną wiadomość od pana Gardnera, w której wspomniano o prośbach o współpracę. To zainspirowało ją do przeprowadzenia własnych badań na temat tego, jak influencerzy i dziennikarze organizują swoje partnerstwa w celu promocji marki, szczególnie w sektorze piłkarskim - powiedział amerykańskim mediom Ali Husain, szef firmy Bangrr International.
Kobieta wysłała dziennikarzowi pytanie o stawki branżowe. Według Husaina była to ciekawość edukacyjna i jednocześnie nikt stażystce takiego zadania nie zlecał.
Czytaj także: Kolejka chętnych po Casha. To może być transferowy hit Premier League!
Niektórym trudno uwierzyć w taką wersję wydarzeń, a już nawet francuskie media sporo piszą o sytuacji, która nastąpiła w sieci.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!