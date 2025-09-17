Za szacunki odpowiada spółka Avisia, powstała w 2007 roku. Jak można przeczytać na jej stronie, spółka specjalizuje się w doradztwie, integracji i wdrażaniu projektów łączących zasoby danych, sztuczną inteligencję i generatywną sztuczną inteligencję. Co z pewnością nie ujdzie uwadze sympatykom "Dumy Katalonii", Avisia to francuskie przedsiębiorstwo, które posiada siedziby w pięciu miastach tego kraju.

Nie mają wątpliwości, dają faworytowi 72% szans

Przy okazji zbliżającej się gali Złotej Piłki Avisia opracowała algorytm, który określił szanse poszczególnych zawodników na zwycięstwo w tym plebiscycie. Przedstawiciele firmy stwierdzili przy tym, że ich oprogramowanie zostało opracowane w oparciu o kryteria, którymi France Football kieruje się podczas wyboru laureata.

Zgodnie z przewidywaniami Francuzów, największe szanse na wygraną ma Ousmane Dembele, a wynoszą one 72%. Za 28-latkiem przemawiają świetne statystyki indywidualne (w sezonie 2024/2025 zdobył dla PSG 35 goli i 16 asyst w 53 spotkaniach) i przede wszystkim triumf w Lidze Mistrzów. W finale Paryżanie rozbili 5:0 Inter Mediolan, a Dembele asystował przy dwóch golach kolegów.

Największym konkurentem gracza PSG do zdobycia Złotej Piłki jest Lamine Yamal. Wprawdzie Barcelona w półfinale najważniejszych klubowych rozgrywek poniosła porażkę z Interem, ale wygrała aż trzy trofea w kraju. Genialny nastolatek był jedną z najjaśniejszych gwiazd zespołu, w barwach którego zdobył 18 goli i zaliczył 25 asyst. Algorytm Avisii przyznał Hiszpanowi 56% szans na wygraną.

Kolejność następnych nazwisk w czołowej piątce może wzbudzać zdziwienie. Jako trzeci największy kandydat, z szansami na poziomie 40%, został wytypowany Vitinha. Czwarte miejsce (39% szans) zajął Mohamed Salah, a piąty (33%) był Raphinha. Choć zdaniem wielu ekspertów, to Brazylijczyk najbardziej zasługuje na to wyróżnienie. W statystykach indywidualnych wygrywa zarówno z Dembele jak i kolegą z Barcelony, gdyż w 57 meczach zdobył 34 bramki i 25 asyst, a przecież zaliczył w klubie tak samo znakomity sezon, jak Yamal.

Czy przewidywania Francuzów okażą się prawdziwe? Złośliwi mogliby powiedzieć, że forują oni swojego rodaka. Avisia chwali się jednak, że wiarygodność jej algorytmu przekracza 90%, a temu udało się przewidzieć pierwszą trójkę laureatów poprzedniej gali Złotej Piłki. Ponadto oprogramowanie nie zawodziło w konkursach z innych dziedzin, trafnie przewidując m.in. triumfatorki dwóch edycji konkursu Miss Francji.