To byłby galaktyczny transfer Lewandowskiego. "Osobiście żałuję"

Kiedy Robert Lewandowski stawał się gwiazdą Bundesligi, był na radarze Realu Madryt. Wówczas "Królewscy" rozglądali się za nowym napastnikiem, nie byli zadowoleni z Kariima Benzemy. Ostatecznie do transferu Polaka nie doszło, choć temat był mocno podkręcany przez media. Lewandowski przeszedł do historii Borussii Dortmund i Bayernu Monachium, a dziś tworzy swoją legendę w Barcelonie.

Legenda sportu zachwala Lewandowskiego i żałuje, że nie wybrał innego klubu

Lewandowski był ceniony przez gigantów europejskiej piłki i ich kibiców. Nie bez powodu wymieniano go w gronie najlepszych napastników Europy i świata. Są tacy, którzy żałują, że nie trafił wcześniej do Premier League czy La Ligi.

Jedną z takich osób jest Carlos Sainz, legenda rajdów samochodowych, były mistrz świata. Jest sympatykiem "Królewskich", tak jak jego syn, który ściga się w Formule 1. Do tego jest zarejestrowany jako socio "Los Blancos". Sainz senior przekonuje, że Realowi brakuje typowej "dziewiątki", która byłaby zabójczo skuteczna jak Lewandowski.

- Lewandowski to świetny piłkarz. Szczerze powiedziawszy, osobiście żałuję, że Real kilka lat temu nie kupił Lewandowskiego. W Madrycie brakuje takiego napastnika jak Robert. Teraz na świecie jest tylko kilku wybitnych snajperów, a Lewandowski zalicza się do tego grona - powiedział Sainz w rozmowie z WP SportoweFakty.

Lewandowski jest w zaawansowanym wieku jak na piłkarza, ma 37 lat. Mimo to wciąż pokazuje formę i klasę na boisku, potrafi być skuteczny. Sainz jest pod wrażeniem jego dokonań w stolicy Katalonii.

- Wiem, że ma ostatni rok kontraktu. Niektórzy mówili, że jest za stary, gdy trafiał do Barcelony. Tymczasem on udowodnił, że wcale tak nie było. Wykonał świetną robotę w ciągu tych kilku sezonów - mówił.

W miniony weekend Lewandowski ustrzelił dublet w ciągu kilkunastu minut po wejściu z ławki, a FC Barcelona pokonała w ligowym meczu Valencię aż 6:0.