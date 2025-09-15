Van den Brom ma nową pracę. Nikt jej nie chciał

John van den Brom był w przeszłości trenerem Lecha Poznań. "Kolejorza" prowadził w latach 2022-2023. Zapamiętany został głównie z tego, że doprowadził zespół do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Wówczas Lechitów zatrzymała dopiero Fiorentina. Przygoda Holendra z poznańskim klubem zakończyła się jednak przedwcześnie. Następnie van den Brom objął Vitesse, które było dotknięte potężnymi problemami organizacyjno-finansowymi. W maju bieżącego roku działacze zespołu podjęli decyzję o rozstaniu, co rozwścieczyło szkoleniowca.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski po tym pytaniu dziennikarza nie wtrzymał ze śmiechu

Nowy klub van den Broma. "Jestem dumny"

Po kilku miesiącach bez pracy John van den Brom może odetchnąć z ulgą. Były trener Lecha Poznań został zatrudniony przez FC Twente Enschede, uznaną holenderską markę, mistrza kraju z sezonu 2009/10. Jednak początek obecnych rozgrywek dla tego zespołu jest kompletnie nieudany.

Twente zajmuje 13. miejsce w tabeli Eredivisie z dorobkiem ledwie czterech punktów zdobytych w pięciu meczach. Dlatego też zwolniono Josepha Oostinga.

- Jestem dumny, że tu jestem, naprawdę nie mogę się doczekać. Ważne jest, żeby szybko poznać zawodników i sztab. Będziemy ciężko pracować, żeby być jak najlepiej przygotowani do piątkowego meczu ze Spartą Rotterdam - powiedział van den Brom cytowany przez media klubowe.

Twente miało kilka opcji. Były odmowy

Wiele wskazuje na to, że van den Brom nie był jednak pierwszym wyborem FC Twente. Jak wynika z informacji holenderskich mediów, klubowi odmówiło kilku szkoleniowców, a wśród nich na pewno byli Mark van Bommel oraz Erik ten Hag, który dopiero co stracił pracę w Bayerze Leverkusen. O powodzie swojej decyzji głośno mówił van Bommel.

- Jeśli mam jakiekolwiek wątpliwości, nie podpiszę kontraktu. W VfL Wolfsburg miałem trochę wątpliwości. W końcu to zrobiłem i od pierwszego dnia czułem, że nie czuję się w porządku - podkreślił cytowany przez portal voetbalprimeur.nl.

John van den Brom podpisał z FC Twente kontrakt do 30 czerwca 2026 roku. Wcześniej poza Lechem pracował z sukcesami w kilku innych klubach.

Zdobył mistrzostwo Belgii z Anderlechtem i dwukrotnie Superpuchar Belgii. Wywalczył również puchar kraju z KRC Genk. Z AZ Alkmaar zagrał z kolei w dwóch finałach Pucharu Holandii i kilku meczach na arenie europejskiej.