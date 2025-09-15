Van den Brom ma nową pracę. Nikt jej nie chciał

John van den Brom był w przeszłości trenerem Lecha Poznań. "Kolejorza" prowadził w latach 2022-2023. Zapamiętany został głównie z tego, że doprowadził zespół do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Wówczas Lechitów zatrzymała dopiero Fiorentina. Przygoda Holendra z poznańskim klubem zakończyła się jednak przedwcześnie. Następnie van den Brom objął Vitesse, które było dotknięte potężnymi problemami organizacyjno-finansowymi. W maju bieżącego roku działacze zespołu podjęli decyzję o rozstaniu, co rozwścieczyło szkoleniowca.
Po kilku miesiącach bez pracy John van den Brom może odetchnąć z ulgą. Były trener Lecha Poznań został zatrudniony przez FC Twente Enschede, uznaną holenderską markę, mistrza kraju z sezonu 2009/10. Jednak początek obecnych rozgrywek dla tego zespołu jest kompletnie nieudany.
Twente zajmuje 13. miejsce w tabeli Eredivisie z dorobkiem ledwie czterech punktów zdobytych w pięciu meczach. Dlatego też zwolniono Josepha Oostinga.
- Jestem dumny, że tu jestem, naprawdę nie mogę się doczekać. Ważne jest, żeby szybko poznać zawodników i sztab. Będziemy ciężko pracować, żeby być jak najlepiej przygotowani do piątkowego meczu ze Spartą Rotterdam - powiedział van den Brom cytowany przez media klubowe.
Wiele wskazuje na to, że van den Brom nie był jednak pierwszym wyborem FC Twente. Jak wynika z informacji holenderskich mediów, klubowi odmówiło kilku szkoleniowców, a wśród nich na pewno byli Mark van Bommel oraz Erik ten Hag, który dopiero co stracił pracę w Bayerze Leverkusen. O powodzie swojej decyzji głośno mówił van Bommel.
- Jeśli mam jakiekolwiek wątpliwości, nie podpiszę kontraktu. W VfL Wolfsburg miałem trochę wątpliwości. W końcu to zrobiłem i od pierwszego dnia czułem, że nie czuję się w porządku - podkreślił cytowany przez portal voetbalprimeur.nl.
John van den Brom podpisał z FC Twente kontrakt do 30 czerwca 2026 roku. Wcześniej poza Lechem pracował z sukcesami w kilku innych klubach.
Zdobył mistrzostwo Belgii z Anderlechtem i dwukrotnie Superpuchar Belgii. Wywalczył również puchar kraju z KRC Genk. Z AZ Alkmaar zagrał z kolei w dwóch finałach Pucharu Holandii i kilku meczach na arenie europejskiej.
