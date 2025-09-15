Prezes Rakowa nie wytrzymał po kolejnej wpadce. "To niedopuszczalne"

Raków Częstochowa od samego początku sezonu gra poniżej oczekiwań. Mimo że wygrał pierwszy mecz w ekstraklasie z GKS-em Katowice, to potem było tylko gorzej. Niedawno zakończyło się spotkanie z Górnikiem Zabrze, które zakończyło się porażką drużyny Marka Papszuna, już czwartą w ekstraklasie. Po tym meczu znajduje się ona w strefie spadkowej. Trudno zaprzeczyć, że tak dużego kryzysu nie było od lat.

Prezes Rakowa nie wytrzymał. Oto co powiedział po porażce z Górnikiem Zabrze

Prezes Piotr Obidziński nie krył rozczarowania po ostatnim gwizdku arbitra. - Pierwsza połowa była poniżej wszelkiej krytyki, w drugiej mieliśmy swoje szanse. Mogę powiedzieć, że tak to jest w sporcie, że nie wszystko, co zgadza się na papierze, zgadza się też na boisku. Jesteśmy w tym miejscu. Musimy zastanowić się, jak to zrobić, żeby się pozbierać - przyznał na antenie Canal+ Sport.

Podczas letniego okienka transferowego Raków dokonał transferów za blisko 9,5 mln euro. Nie ma zatem zezwolenia na to, żeby grała tak słabo. - Nie powinniśmy przegrać czterech z sześciu meczów. To niedopuszczalne dla drużyny z takim potencjałem i zapleczem logistycznym. Mogę tylko przeprosić kibiców i sponsorów za to, co musimy oglądać - tłumaczył.

Nie można zaprzeczyć, że ostatnio dużo działo się wokół Rakowa. Najpierw sprawa Karola Struskiego, który nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Konferencji, a potem emocjonalna reakcja Iviego Lopeza na odejście Leonardo Rochy. - Myślę, że takie rzeczy dzieją się we wszystkich drużynach. Nie łączyłbym tego z wynikami. Będę czekał na diagnozę i propozycje zmian - spuentował.

Terminarz wcale nie rozpieszcza częstochowskiego zespołu. Raków w następnej kolejce zmierzy się z Legią Warszawa, z którą o zwycięstwo będzie niezwykle trudno. - To jest mecz, który urasta to wielkiej rangi. Ewentualna porażka Rakowa to jest dół tabeli przez długi okres - uważa były prezes Zbigniew Boniek. Po tym spotkaniu Raków czekają starcia z Lechem Poznań oraz Widzewem Łódź.