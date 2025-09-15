Borek reaguje na viral z jego udziałem. "Niestety"

Mateusz Borek jest jednym z legendarnych komentatorów piłkarskich w Polsce. Ma na swoim koncie tysiące meczów i wydarzeń sportowych za mikrofonem - finałów Ligi Mistrzów, mistrzostw świata czy też Europy. Jego głos zna chyba każdy kibic w naszym kraju.

Mateusz Borek reaguje na kompilację z jego komentarzem

Niedawno użytkownik TikToka zamieścił nagranie z kompilacją komentarzy Mateusza Borka, kiedy nasza reprezentacja, albo polski klub w europejskich pucharach traci gola. Nagranie zostało wymownie podpisane: Mateusz "NIESTETY" Borek. Wszystko przez to, że głównie to słowo w przedstawionych fragmentach wymawia komentator.

Na pierwszym fragmencie nagrania mamy akcję bramkową Czechów na 0:1, kiedy to na listę strzelców w 25 sekundzie wpisał się Ladislaw Krejci. Ten mecz był rozgrywany podczas el. do Euro 2024 24 marca 2023 roku. "Od razu pierwsza wrzutka i... niestety" - reagował wówczas Mateusz Borek.

Co ciekawe Mateusz Borek zareagował na to nagranie. Umieścił, przynajmniej na moment, na swoim Instastories rolkę z tego nagrania i podpisał: "A co mam się cieszyć przy bramkach rywali? Niestety nie dali rady" - czytamy.

Kiedy kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski?

Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski jest Jan Urban, który podczas pierwszego zgrupowania zremisował z Holandią 1:1 oraz wygrał 3:1 z Finlandią. Miejmy nadzieję, że za jego kadencji, tych "niestety", będzie jak najmniej w wykonaniu Mateusza Borka.

Kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski już w październiku. Wtedy to rozegramy towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią (9 października) oraz staniemy naprzeciwko Litwy (12 października) w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Oba te mecze zaplanowano na godz. 20:45.

