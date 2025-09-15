Polka poszła w ślady Rybusa. Mówi, jak traktują ją Rosjanie

Gabriela Grzywińska w 2021 r. dołączyła do rosyjskiego Zenita Sankt Petersburg. Już wtedy na transfer do rosyjskiego klubu, w dodatku sponsorowanego przez Gazprom, u nas w kraju spoglądano niezbyt przychylnie. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej po ataku Rosji na Ukrainę. Wówczas piłkarkę namawiano na zmianę barw, a selekcjonerka Nina Patalon przestała powoływać ją do reprezentacji Polski. Mimo to Grzywińska wolała pozostać w Rosji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki "boiskowym" synem Urbana? "Miałem z nim wyjątkową relację w Legii"

Polka od pięciu lat gra w Rosji. Nawet się nie kryje. "To moja drużyna"

Z tego powodu 29-latka często bywa porównywana do Macieja Rybusa. W rosyjskich mediach skarżyła się nawet na to, jak zaczęli traktować ją rodacy. - Wszyscy oszaleli: w telewizji, w prasie mówili o mnie paskudne rzeczy, w komentarzach pisali nieprzyzwoite słowa, których nawet nie chcę mówić. Napisali: "Nie przyjeżdżajcie do Polski, zabijemy was"- wyznała w styczniu tego roku w rozmowie ze Sport24.ru. O Rosji nie powiedziała zaś złego słowa. Jej wypowiedzi chętnie wykorzystywała zresztą rosyjska propaganda. Teraz Grzywińska przemówiła po raz kolejny.

Była już reprezentantka Polski udzieliła wywiadu stacji Match TV, w którym pytana była, jak po niemal pięciu latach pobytu czuje się w Sankt Petersburgu. - Bardzo dobrze! Od samego początku podobało mi się wszystko w Zenicie. Od dawna czułam, że to moja drużyna. A fakt, że gram tu od pięciu lat, mówi sam za siebie. Wszystko jest super! - stwierdziła.

Grzywińska wyznała, jak traktują ją Rosjanie. "Nawet dają mi plakaty"

Grzywińskiej nie można jednak odmówić, że na boisku radzi sobie znakomicie. Nie tak dawno stała się nawet najskuteczniejszą z aktualnie grających zawodniczek w klubie. W sumie strzeliła 43 gole w 129 meczach. W związku z tym dziennikarze pytali ją, czy czuje się jedną z najbardziej lubianych piłkarek przez miejscowych fanów. - Nie mnie to oceniać. Ale bardzo się cieszę, że wielu kibiców dobrze o mnie mówi. I nawet dają mi specjalne plakaty. To niezwykle miłe - wyznała.

Nie mogło oczywiście zabraknąć tematu jej przyszłości. Okazuje się, że piłkarka pomimo wygasającego kontraktu dalej chciałaby pozostać w Rosji. - Oczywiście, już o tym myślałam. Prowadzimy rozmowy z zarządem klubu w tej sprawie. Wszystko jest w toku - mówiła w sprawie nowej umowy.