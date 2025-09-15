Poruszenie wokół Krychowiaka. Dostał oferty z dwóch krajów. Oto co planuje

- Nie znalazłem jeszcze oferty, która w 100 procentach by mi odpowiadała, a dostawałem telefony z różnych miejsc. Jak patrzyłem na kierunki, zastanawiałem się, czy nadal jestem piłkarzem. Była Australia, Izrael, Iran, Irak - naprawdę takie zaskakujące kierunki piłkarskie, ale nie zdecydowałem się na żaden z nich - mówił jakiś czas temu Grzegorz Krychowiak. Nowego klubu nie znalazł on do dziś, choć kolejne oferty się pojawiały.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak o wyborze nowego klubu! "Dobrze, że jeszcze nie podpisałem"

Grzegorz Krychowiak odrzuca kolejne oferty. Dwa kierunki

Nowe informacje ujawnił portal Meczyki.pl. Otóż kolejni chętni zgłaszali się po 100-krotnego reprezentanta Polski, jednak spotykali się z odmową. A nie były to egzotyczne kraje. "W minionym tygodniu odrzucił oferty z Bułgarii i Azerbejdżanu" - czytamy w artykule.

Sprawdź także: Tak Włosi ocenili Zalewskiego. Oto co o nim piszą po niesamowitym meczu

W tej sytuacji trudno wykluczyć jakikolwiek scenariusz. Piłkarz "może nawet rozważać zakończenie kariery", co przy problemach ze znalezieniem klubu nie byłoby aż tak wielkim zaskoczeniem. Zresztą sam niedawno zapowiadał pożegnanie z futbolem.

Grzegorz Krychowiak pozostaje bez klubu. Nachodzi koniec kariery? "Decyzja już prawie zapadła"

- Niewykluczone, że zakończę karierę jeszcze w tym sezonie. W mojej głowie prawie już taka decyzja zapadła. Ale wciąż nie wiadomo, jak to się potoczy, w poprzednim sezonie podpisałem kontrakt pod koniec września, w piłce nożnej wszystko jest możliwe. W mojej głowie ten koniec zbliża się wielkimi krokami - mówił.

W minionym sezonie pomocnik związał się z cypryjskim Anorthosisem Famagusta. Tam rozegrał 21 meczów, zdobył dwie bramki oraz zanotował dwie asysty, po czym kontrakt nie został przedłużony. Wcześniej występował w Arabii Saudyjskiej, w klubach Abha (2023/24) oraz Al-Shabab (2022/23). Do tego drugiego był wypożyczony z Krasnodaru, gdyż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę mógł skorzystać z furtki dla zagranicznych piłkarzy i odejść na wypożyczenie (przez to wiosnę 2022 r. spędził w AEK-u Ateny).

Przed Krasnodarem Grzegorz Krychowiak grał w innym rosyjskim klubie, mianowicie Lokomotiwie Moskwa. Tam trafił z PSG, ponadto grał w WBA (wypożyczenie z paryskiego zespołu), Sevilli, FC Nantes, Stade Remis i Girondins Bordeaux.