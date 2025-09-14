Polak zadebiutował i od razu gol! Wysłał jasny sygnał Urbanowi

Michał Skóraś 6 września przeszedł z Clubu Brugge do KAA Gent, z którym podpisał czteroletni kontrakt. - Ten transfer bardzo mnie cieszy. Razem z drużyną chcę przywrócić Gent na właściwe miejsce: na szczyt - mówił. I błyskawicznie przeszedł od słów do czynów.

Michał Skóras strzelił gola w debiucie w KAA Gent

Dziewięciokrotny reprezentant Polski wybiegł w podstawowym składzie nowego zespołu na ligowe spotkanie z Royalem Antwerp. Już w 14. minucie zadanie jego oraz kolegów skomplikowało się po czerwonej kartce dla Samuela Kotto. W dodatku miejscowi otworzyli wynik w 36. minucie po golu Rosena Bozhinova, ale w drugiej minucie doliczonego czasu gry dał o sobie znać nowy nabytek Gentu.

Skóraś wykorzystał dogranie Abdelhaka Kadriego i uświetnił debiut golem na wagę remisu. Z kolei tuż po przerwie znów miał udział przy akcji bramkowej - tym razem w roli głównej wystąpił Matisse Samoise, któremu asystował Omri Gandelman.

Michał Skóraś przyczynił się do zwycięstwa KAA Gent

Polak spędził na boisku 78. minut, wtedy zmienił go Franck Surdez. Jednak co najważniejsze dla Gentu, mimo gry w osłabieniu zdołał on utrzymać korzystny rezultat i odniósł drugie zwycięstwo w rozgrywkach ligowych (w szóstym meczu, sierpniowe spotkanie z Anderlechtem było przełożone).

Kolejnymi udanymi występami Skóraś może zwrócić uwagę selekcjonera Jana Urbana. W drużynie narodowej nie było go już dłuższy czas - na Euro 2024 zagrał w meczu z Francją (1:1), a potem przestał być powoływany przez Michała Probierza, głównie przez brak regularnej gry w Club Brugge.

7. kolejka Jupiler Pro League: Royal Antwerp - KAA Gent 1:2

gole: Rose Bozhinov 36' - Michał Skóraś 45+2', Matisse Samoise 47'

Po tym spotkaniu KAA Gent ma osiem punktów i awansował na dziewiąte miejsce w tabeli. W następnej kolejce drużyna Michała Skórasia podejmie FCV Dender EH (piątek 19 sierpnia).