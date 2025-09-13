Mecz na szczycie Ekstraklasy odwołany! Nie było innego wyjścia

Pogoda w sobotę nie była dla Płocka łaskawa. Było wcześniej ostrzeżenie IMGW o intensywnych opadach deszczu. Choć kibice tłumnie zebrali się na trybunach stadionu miejscowej Wisły, to nie zobaczą swoich ulubieńców w akcji. Ulewa storpedowała plany rozegrania meczu na szczycie PKO Ekstraklasy.

Odwołano mecz ekstraklasy przez bardzo złą pogodę

Przy tak intensywnych opadach deszczu, jakie w sobotę nawiedziły Płock, nie dało się dobrze przygotować boiska do gry. Na murawie było sporo kałuż, a piłka gwałtownie się zatrzymywała w każdym miejscu, po każdym zagraniu. Rozegranie spotkania w takich warunkach mijało się z celem. Do tego nie było żadnych szans na poprawę pogody do późnego wieczora, spodziewana jest też burza.

- Pogoda nas dzisiaj pokonała. Mimo wszelkich starań gospodarzy boisko nie nadaje się dzisiaj do rozgrywania zawodów. Woda stoi w wielu obszarach boiska, piłka nie jest w stanie się poruszać po tej murawie. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, bo to jest dla nas najważniejsze, odwołujemy te zawody. Patrząc na pogodę - zapowiada się, że do godziny 21:00 będzie padać, a za pół godziny (ok. godz. 18:00 - red.) ma być jeszcze burza. Nie jesteśmy w stanie wygrać z taką pogodą - powiedział w rozmowie z Canal+ Sport sędzia Jarosław Przybył, który miał prowadzić to spotkanie.

Oba zespoły, czyli Wisła i Cracovia, oczekiwały negatywnej opinii sędziego Jarosława Przybyła nt. ewentualnej gry, kiedy sprawdzał boisko przed meczem. Arbiter przyznał, że rozmawiał z piłkarzami i trenerami obu drużyn. Opinie były zgodne - mecz należy przełożyć.

- Dokonaliśmy pierwszej inspekcji dwie godziny przed meczem. Już wtedy była ściana deszczu. Teraz troszeczkę ten deszcz ustał, ale to wciąż są intensywne opady. W wielu obszarach boiska są kałuże, nie jesteśmy w stanie grać. Przeprowadziliśmy jeszcze wspólną inspekcję z trenerami, analizowaliśmy i głos był jeden. Nikt nie zaryzykuje zdrowia zawodników w tych warunkach. Boisko nie nadaje się do gry - mówił sędzia.

Oficjalny komunikat o odwołaniu meczu pojawił się o godzinie 17:30. Nowa data zostanie przedstawiona w późniejszym terminie.

"Niestety, mimo wszelkich starań dzisiejszy mecz z Cracovią zostaje przełożony ze względu na panujące warunki atmosferyczne. O terminie rozegrania spotkania Wisła Płock - Cracovia będziemy informować w osobnych komunikatach" - czytamy we wpisie Wisły na Twitterze.

Cracovia była jedynym zespołem w tabeli, który mógłby zepchnąć Wisłę z pozycji lidera PKO Ekstraklasy. "Nafciarze" zostaną po tym weekendzie na prowadzeniu. Za to "Pasy" mogą spaść z podium, jeśli Jagiellonia Białystok pokona w sobotę wieczorem Piasta Gliwice, a Górnik Zabrze będzie lepszy w poniedziałek od Rakowa Częstochowa.