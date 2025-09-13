Tak Hiszpanie podsumowali Pajor po tym, co zrobiła. Króciutko

Kibice Barcelony rozpoczęli weekend w doskonałych humorach. Wszystko za sprawą kobiecej drużyny, a w tym Ewy Pajor. Piłkarki katalońskiego klubu wygrały w meczu trzeciej kolejki ligowej. Pokonały zespół DUX Logrono aż 4:0. Polka miała w tym triumfie swój udział.

Pajor podsumowana po meczu. Jedno słowo

FC Barcelona świetnie rozpoczęła to starcie i po pierwszej połowie prowadziła już 3:0. Dwa gole strzeliła Aitana Bonmati, a w 42. minucie meczu trzeciego dołożyła Ewa Pajor. Dostała idealne podanie od Patricii Guijarro i będąc na wprost bramki pokonała bramkarkę rywalek.

Po przerwie wynik ustaliła Kika Nazareth, dobijając przeciwniczki i pieczętując rezultat na 4:0. To trzecia wygrana Barcelony w tym sezonie, a jej bilans jest wprost imponujący. Trzy mecze, trzy wygrane, aż 20 zdobytych goli i tylko jeden stracony.

Nic dziwnego, że prasa zachwyca się występami Barcelony. W tym oczywiście polskiej napastniczki.

"Ewa Pajor, która ma na celu zdobycie jak największej liczby bramek, strzeliła trzeciego gola przed przerwą i zmniejszyła dystans do Aitany w klasyfikacji strzelców, zdobywając swoją czwartą bramkę w sezonie" - odnotował dziennik "Mundo Deportivo".

Część splendoru spadła też na wspomnianą Guijarro, która asystowała przy dwóch golach. "Brugts i Pina były najbardziej wytrwałe, ale najbardziej konsekwentną i inspirującą zawodniczką była ponownie Patri Gujarro. Pomocniczka Blaugrany wykonała podanie zewnętrzną częścią stopy, którego nie zmarnowała "terminatorka" Pajor" - czytamy w katalońskim "Sporcie".

FC Barcelona od początku sezonu znajduje się w wyśmienitej formie. Dość powiedzieć, że w klasyfikacji strzelczyń pierwsze pięć miejsc zajmują właśnie zawodniczki tego klubu. Z pięcioma bramkami prowadzi Bonmati, druga jest Pajor (4), a trzy trafienia zanotowała Claudia Pina. Kika Nazareth i Vicky Lopez mogą się pochwalić dwoma golami.