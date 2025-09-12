Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Raz, dwa, trzy! Tak Krzysztof Piątek wita się z nowym klubem
Krzysztof Piątek nie zdobył bramki w trzech pierwszych meczach w lidze katarskiej. Przełamał się w czwartym spotkaniu. I to w znakomitym stylu!
Krzysztof Piątek zdobywa gola na 4:2 w meczu ligowym
Screen serwis X - Alkass English

Była 61. minuta meczu czwartej kolejki ligi katarskiej: Al-Duhail - Umm-Salal przy wyniku 1:2 (gola dla gospodarzy zdobył Luis Alberto, a dla gości Oussama Tannane i Cristo). Właśnie wtedy Krzysztof Piątek wykorzystał podanie byłego zawodnika PSG - Włocha Marco Verrattiego i mocnym strzałem z pięciu metrów w długi róg, zdobył swojego pierwszego gola w lidze katarskiej. 

Zobacz wideo Telenowela z transferem Puchacza. Żelazny: On chce się bawić w bycie influencerem

Niesamowity mecz Krzysztofa Piątka w lidze katarskiej

To nie był koniec popisów Krzysztofa Piątka (w dwóch ostatnich meczach kadry nie zagrał ani minuty) w piątkowy wieczór.

30-letni napastnik 240 sekund później wykorzystał rzut karny.

W dziesiątej minucie gry doliczonego czasu gry Piątek znów stanął na linii jedenastu metrów. Reprezentant Polski znów skutecznie wykorzystał rzut karny. Al-Duhail wygrał mecz 4:2. 

Trzy poprzednie spotkania Piątka nie były dla niego udane. Mimo że we wszystkich grał po 90 minut, to ani razu nie trafił do siatki. 

Piątek z trzema golami wraz z trzema innymi piłkarzami zajmuje drugie miejsce wśród najlepszych strzelców ligi katarskiej. Liderem jest Oussama Tannane (Umm-Salal) z czterema trafieniami. 

Zobacz także: Były prezes Lechii kontratakuje. "Fake news i dezinformacja"

Al-Duhail z czterema punktami w czterech spotkaniach zajmuje ósme miejsce w tabeli (na dwanaście drużyn). 

Al-Duhail teraz zagra w azjatyckiej Lidze Mistrzów. We wtorek 16 września (godz. 20.15) zmierzy się na wyjeździe z Al-Hilal. Cztery dni później zespół Piątka wróci do ligi i zagra na wyjeździe z sąsiadem w tabeli, zajmującym siódme miejsce - zespołem Al Arabi. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich