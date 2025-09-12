Raz, dwa, trzy! Tak Krzysztof Piątek wita się z nowym klubem

Była 61. minuta meczu czwartej kolejki ligi katarskiej: Al-Duhail - Umm-Salal przy wyniku 1:2 (gola dla gospodarzy zdobył Luis Alberto, a dla gości Oussama Tannane i Cristo). Właśnie wtedy Krzysztof Piątek wykorzystał podanie byłego zawodnika PSG - Włocha Marco Verrattiego i mocnym strzałem z pięciu metrów w długi róg, zdobył swojego pierwszego gola w lidze katarskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Telenowela z transferem Puchacza. Żelazny: On chce się bawić w bycie influencerem

Niesamowity mecz Krzysztofa Piątka w lidze katarskiej

To nie był koniec popisów Krzysztofa Piątka (w dwóch ostatnich meczach kadry nie zagrał ani minuty) w piątkowy wieczór.

30-letni napastnik 240 sekund później wykorzystał rzut karny.

W dziesiątej minucie gry doliczonego czasu gry Piątek znów stanął na linii jedenastu metrów. Reprezentant Polski znów skutecznie wykorzystał rzut karny. Al-Duhail wygrał mecz 4:2.

Trzy poprzednie spotkania Piątka nie były dla niego udane. Mimo że we wszystkich grał po 90 minut, to ani razu nie trafił do siatki.

Piątek z trzema golami wraz z trzema innymi piłkarzami zajmuje drugie miejsce wśród najlepszych strzelców ligi katarskiej. Liderem jest Oussama Tannane (Umm-Salal) z czterema trafieniami.

Zobacz także: Były prezes Lechii kontratakuje. "Fake news i dezinformacja"

Al-Duhail z czterema punktami w czterech spotkaniach zajmuje ósme miejsce w tabeli (na dwanaście drużyn).

Al-Duhail teraz zagra w azjatyckiej Lidze Mistrzów. We wtorek 16 września (godz. 20.15) zmierzy się na wyjeździe z Al-Hilal. Cztery dni później zespół Piątka wróci do ligi i zagra na wyjeździe z sąsiadem w tabeli, zajmującym siódme miejsce - zespołem Al Arabi.