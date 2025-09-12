Gromy spadły na Pucharza. Trener się nie certolił. "Mega nieprofesjonalnie"

Na finiszu letniego okienka transferowego GKS Katowice szykował prawdziwą bombę. Był o krok od wyciągnięcia z Holstein Kiel niechcianego tam Tymoteusza Puchacza. Był wcześniej temat przejścia do Lecha Poznań, a nawet Wieczystej Kraków, ale to "GieKSa" dawała najlepsze perspektywy, by się odbudować. W ostatniej chwili transfer do Katowic upadł.

Trener GKS-u Katowice rozczarowany Puchaczem

Puchacz miał być wzmocnieniem defensywy GKS-u Katowice, która jest jedną z najsłabszych w PKO Ekstraklasie - 17 straconych goli w ośmiu meczach, łącznie z przegranym piątkowym starciem z Lechią Gdańsk 0:2). Więcej bramek straciła tylko Lechia (19). Ostatecznie Polak trafił na roczne wypożyczenie do azerskiego Sabah FK. Taki ruch spotkał się z krytyką.

Zniesmaczony zachowaniem Puchacza, który zmienił zdanie odnośnie transferu do Katowic w ostatniej chwili, był Rafał Górak. Trener GKS-u Katowice został zapytany przed meczem Lechii z "GieKSą" o sytuację z Puchaczem. Nie ukrywał negatywnych emocji i nie szczędził gorzkich słów w kierunku reprezentanta Polski.

- Tymoteusz Puchacz zachował się mega nieprofesjonalnie. Może nie tyle żałuję, co wiem, że przede wszystkim chciałem dać szansę i otworzyłem wszystko, żeby u nas był. Wewnętrznie zostało u mnie rozczarowanie - powiedział Rafał Górak w rozmowie z Canal+ Sport.

W kadrze GKS-u nie ma bocznych obrońców, Górak preferuje granie trzema obrońcami. Puchacz mógłby zatem wykazać się swoją dynamiką na lewym wahadle.

Tymoteusz Puchacz jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 1,5 mln euro.

W tabeli ligi azerskiej Sabah zajmuje ósme miejsce na 12 zespołów. Z kolei GKS Katowice jest w ekstraklasie tuż nad strefą spadkową. Ma punkt przewagi nad Rakowem Częstochowa, który zagra w poniedziałek z Górnikiem Zabrze.