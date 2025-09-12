Trener Feyenoordu przekazał złe wieści na temat Modera

Jakub Moder dołączył do Feyenoordu Rotterdam w styczniu. Holendrzy kupili go z Brighton za 1,5 mln euro. Polak od razu stał się ważną postacią w nowym klubie. W dziewiętnastu meczach zanotował cztery gole i dwie asysty. Nie dziwi zatem, że w trener Robin van Persie i kibice mieli nadzieję na to, że Moder będzie jednym z najważniejszych piłkarzy drużyny również w sezonie 2025/26.

Jasny komunikat ws. Modera

Na byłego zawodnika Lecha Poznań, będącego w wysokiej formie, czekają również kibice reprezentacji Polski. Niestety - po raz kolejny w karierze - Moder zmaga się z kontuzją. Na początku sierpnia Feyenoord poinformował, że Polak ma problemy z plecami.

W trakcie okresu przygotowawczego Moder pojawił się na boisku w rywalizacji z Niceą i Gentem. Później jednak już na starcie z Wolfsburgiem nie był w składzie Feyenoordu. Początkowo wydawało się, że będzie pauzował dwa-trzy tygodnie. Przerwa jednak się przedłuża. Wymownie na ten temat wypowiedział się Robin van Persie.

- Nie wiem, czy powinienem nazywać to komplikacją w procesie powrotu do zdrowia. Liczyliśmy jednak, że Jakub szybciej wróci do zajęć z zespołem. Mieliśmy nadzieję, że dołączy do nas już wcześniej, ale musimy uzbroić się w cierpliwość - powiedział Robin van Persie cytowany przez profil "Feyenoord Polska".

Feyenoord liderem Eredivisie

Bez Modera w składzie Feyenoord świetnie rozpoczął sezon ligowy. Ekipa z Rotterdamu wygrała wszystkie trzy mecze (bilans bramek 8:1) i prowadzi w tabeli.

Teraz pozostaje czekać na powrót Polaka, który może mieć trudności z ponownym wejściem do drużyny, patrząc na to, że jego przerwa trwa już ponad miesiąc.