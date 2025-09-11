A jednak to się stało. Gwiazdor "uciekł" z klubu Ronaldo

22 kwietnia 2025 - to wtedy Aymeric Laporte pojawił się po raz ostatni w barwach Al-Nassr. W końcówce sezonu szkoleniowiec saudyjskiego klubu regularnie go pomijał. Pojawiały się nawet doniesienia, że może zmienić otoczenie. Chętnym na jego usługi był Athletic Bilbao, drużyna, w której piłkarz występował w przeszłości. Hiszpańska ekipa doszła do porozumienia z pracodawcą 31-latka, ba, zakontraktowała już stopera, ale ten nie mógł grać dla zespołu z Bilbao. Powód? Al-Nassr nie wyrobił się w czasie ze złożeniem dokumentów, w związku z czym FIFA nie chciała zatwierdzić transakcji. W sprawie doszło jednak do przełomu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski po tym pytaniu dziennikarza nie wtrzymał ze śmiechu

Aymeric Laporte i Athletic Bilbao dopięli swego. FIFA poszła im na rękę

"FIFA przyznała upoważnienie do żądania międzynarodowego certyfikatu transferowego (ITC) dla zawodnika. Athletic Club może potwierdzić, że organizacja piłkarska upoważniła Królewską Hiszpańską Federację Piłki Nożnej (RFEF) do uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC) od Saudyjskiej Federacji Piłki Nożnej. Po otrzymaniu ITC Aymeric Laporte będzie mógł zarejestrować się w Athletic Club" - czytamy w oficjalnym komunikacie drugiej drużyny La Liga tego sezonu.

O zgodzie od FIFA pisał też Fabrizio Romano. "Aymeric Laporte do Athletic Club, umowa potwierdzona po zatwierdzeniu przez FIFA dokumentów z Al Nassr! FIFA zaakceptowała argumenty Athletiku i Laporte będzie grał dla klubu z Bilbao, zarejestrowanego w La Lidze i być może znajdzie się również w kadrze na Ligę Mistrzów" - przekazał włoski dziennikarz na X.

Laporte wraca do "domu"

Tak więc Laporte wkroczy po raz drugi do tej samej rzeki. Przed laty występował w młodzieżowych drużynach Athletiku. Do pierwszej ekipy trafił w 2012 roku i grał dla niej przez niespełna sześć lat. Następnie zmienił barwy na Manchester City, a w 2023 roku na Al-Nassr. Dla saudyjskiego klubu rozegrał łącznie 69 meczów, zdobywając dziewięć goli i jedną asystę. Do dziś jednak najwięcej występów zanotował dla drużyny z Bilbao, bo aż 222, strzelając 10 bramek i sześciokrotnie posyłając ostatnie podanie. I już wkrótce będzie miał okazję do wyśrubowania tych liczb.

Zobacz też: To dlatego Papszun odstawił gwiazdę za milion euro. Wszystko jasne.

W kolejnym meczu Athletic zagra z Deportivo Alaves. Starcie zaplanowano na sobotę 13 września. W kolejnym tygodniu zespół rozpocznie też rywalizację w Lidze Mistrzów. Na start zmierzy się z Arsenalem. Trafił się więc silny rywal. Czy Laporte zagra w tym spotkaniu? Mógłby okazać się sporym wzmocnieniem - doskonale zna Arsenal z Premier League.