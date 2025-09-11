Słynny klub cudem uniknął upadku. Niewiarygodne, co się tam teraz dzieje

Jeszcze w sezonie 2020/21 Vitesse Arnhem zajmowało czwarte miejsce w Eredivisie. W następnych rozgrywkach grało w fazie pucharowej Ligi Konferencji i minimalnie (0:1, 1:1) przegrało z Romą. Dziś są to już tylko wspomnienia. Klub z powodu problemów finansowych został relegowany do drugiej ligi. Wydawało się, że w tym sezonie w ogóle nie zagra na poziomie zawodowym.

Klub upadał, aż tu nagle. Niebywałe

"Na początku sierpnia Sąd Okręgowy dla Środkowej Holandii podtrzymał decyzję tamtejszej federacji piłkarskiej i działającej przy niej komisji licencyjnej o odebraniu licencji zawodowej. Dla kibiców jest to równoznaczne z upadkiem 133-letniego klubu, drugiego najstarszego w Holandii" - pisał dziennikarz Sport.pl Marcin Jaz.

Wygląda jednak na to, że klub uda się uratować. I to pomimo tego, że trwa już sezon Eerste Divisie, czyli drugiej ligi holenderskiej. "Vitesse wygrało apelację od wyroku wydanego w trybie sumarycznym przeciwko KNVB (Królewski Holenderski Związek Piłki Nożnej): decyzje komisji licencyjnej i komisji odwoławczej o cofnięciu licencji zostały zawieszone do czasu wydania ostatecznego wyroku" - tak 3 września informowała oficjalna strona internetowa klubu.

Od tego czasu w Arnhem zapanował kompletny chaos. Ma to związek z transferami zawodników przeprowadzanymi w pilnym trybie. Mówiąc wprost - Vitesse kompletowało piłkarzy, żeby móc wybiec na boisko.

"Gorączka w Vitesse: piłkarze podpisują kontrakty w ostatniej chwili, aby jutro móc grać w piłkę nożną" - taki artykuł pojawił się w czwartek 11 września na portalu nos.nl, a źródło wprost cytuje trenera Rudigera Rehma.

- Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem. Ani jako zawodnik, ani jako trener - powiedział szkoleniowiec, który każdego dnia wita w ośrodku treningowym ludzi, którzy mogą potencjalnie wesprzeć jego drużynę. Jak podał wspomniany wyżej portal, dzień przed meczem z Jong AZ klub z Arnhem zapewnił sobie wystarczającą liczbę zawodników do gry. W czwartek zaprezentowano trzech piłkarzy: Nathana Markelo, Marco Schikora i Maximiliana Brulla.

Zamieszanie jest ogromne. Do klubu dołączyli także Yuval Ranon, Connor van den Berg, Elias Huth. Tylko w czwartek Vitesse ogłosiło zakontraktowanie aż sześciu zawodników.

Kapitanem drużyny będzie Alexander Buttner, który przed laty występował w Manchesterze United. Klub, który po apelacji otrzymał zgodę do gry na zawodowym poziomie, ma teraz nie lada wyzwanie. Vitesse rozpoczyna swój sezon z dorobkiem minus 12 punktów - to kara nałożona przez KNVB jeszcze w poprzednim sezonie.

W drugiej lidze holenderskiej rozegrano już cztery kolejki. Vitesse, co naturalne, zajmuje obecnie ostatnie, 20. miejsce w tabeli.