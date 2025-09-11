Stało się. UEFA zdecydowała. Wielki finał LM w Polsce!

Komitet wykonawczy UEFA zebrał się w Tiranie. Fani kobiecej piłki w Polsce z wielką niecierpliwością czekali na decyzję ws. organizacji finału Ligi Mistrzyń 2027. PGE Narodowy rywalizował o goszczenie najlepszych klubów w Europie z takimi znanymi obiektami jak: Principality Stadium (Cardiff, Walia), Camp Nou (Barcelona, Hiszpania), jak również St. Jakob-Park (Bazylea, Szwajcaria). Konkurencja była zatem ogromna.

UEFA z decyzją. "Mamy to"

"Zapowiada się ciekawy i oby dobry dzień dla naszej piłki kobiecej. Komitet wykonawczy UEFA wybierze dzisiaj gospodarza finału Ligi Mistrzyń w 2027. Wśród kandydatur nasz Stadion Narodowy" - pisała kilka godzin temu na platformie X Joanna Tokarska, komentatorka kobiecego futbolu w TVP Sport.



Tokarska nawiązała przy tym nie tylko do tego, co dzieje się w Tiranie, ale również do meczu 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów kobiet GKS Katowice - Twente Enschede (godz. 18:00).

O godz. 17:00 pierwszą ważną informację już poznaliśmy. UEFA poinformowała, że to Warszawa będzie organizatorem finału Ligi Mistrzyń 2027!

Szybko pojawiła się radość u przedstawicieli PZPN. "Mamy to" - napisał na platformie X Łukasz Wachowski, sekretarz generalny związku. Niedługo później głos zabrał prezes polskiej federacji Cezary Kulesza.

"Kolejny raz UEFA doceniła PZPN! Finał Ligi Mistrzyń 26/27 odbędzie się na PGE Narodowym! Dziękuję za zaufanie. Jak zawsze staniemy na wysokości zadania" - tak brzmi jego wpis.

Pajor może zagrać na Narodowym

Nie można wykluczyć, że szansę występu w Warszawie będzie miała Ewa Pajor, nasza najlepsza piłkarka, która jest zawodniczką FC Barcelony. To na razie jednak melodia przyszłości.

Jeśli natomiast chodzi o finał Ligi Mistrzyń kobiet w sezonie 2025/2026, to rozegrany zostanie w maju przyszłego roku. Gospodarzem będzie Oslo. W poprzedniej kampanii w decydującej batalii o trofeum spotkały się Arsenal oraz wcześniej wspomniana Barcelona. Górą z tego starcia wyszły piłkarki z Anglii, zwyciężając 1:0.