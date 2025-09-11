Grał w Lidze Mistrzów. Trafił do polskiej II ligi

Hutnik Kraków bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie w rozgrywkach II ligi. Po sześciu kolejkach zdobył 11 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Ma dwa punkty straty do prowadzącego Podhala Nowy Targ, ale też jeden mecz rozegrany mniej.

Zaskakujący transfer Hutnika Kraków

W czwartek Hutnik Kraków ogłosił niespodziewany transfer. Umowę z klubem podpisał bowiem 36-letni pomocnik Wilde-Donald Guerrier, który w swojej karierze grał nawet w Lidze Mistrzów i wystąpił 59 razy (10 bramek i 6 asyst) w reprezentacji Haiti.

"Wilde-Donald Guerrier nowym zawodnikiem Hutnika! Pomocnik ma na koncie występy między innymi w Ekstraklasie, tureckiej Super Lig czy Lidze Mistrzów, jest też reprezentantem Haiti. Donald, witamy na Suchych Stawach i życzymy powodzenia!" - napisał profil Hutnika Kraków w serwisie X.

Wilde-Donald Guerrier w 2013 roku trafił do Wisły Kraków. Po trzech latach i rozegraniu 75 meczów (20 goli i 6 asyst) odszedł do tureckiego zespołu - Alanyaspor. Potem grał m.in. w takich klubach jak: Qarabag FK, Neftchi PFK, Apollon Limassol, Wieczysta Kraków. Z przejściem do Wieczystej wiązał duże nadzieje.

- Gdy teraz rozmawiałem z Wieczystą, działacze wprost powiedzieli, że mają duże cele i chcą finalnie trafić do ekstraklasy. Tym mnie skusili. Żona powiedziała, że jeśli w Wieczystej się zgodzą na moje warunki i długość kontraktu, to czemu nie. Wybrałem Wieczystą, bo lubię wyzwania - mówił piłkarz, ale w tym klubie spędził jedynie kilka miesięcy.

Ostatnio Guerrier występował w niemieckim piątoligowcu FC Cosmos Koblenz, a od 1 lipca tego roku był bez klubu.

Wilde-Donald Guerrier w Lidze Mistrzów grał dla Qarabag FK w 2017 roku. Wystąpił w sześciu spotkaniach w tych rozgrywkach i miał asystę. Z tym klubem dwa razy wygrał mistrzostwo Azerbejdżanu.

Hutnik Kraków na awans do I ligi czeka już 23 lata. Ostatni raz w tych rozgrywkach grał w sezonie 2001/2002.