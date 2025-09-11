Mistrz świata w piłce nożnej mówi "pas". To koniec

Mistrzostwa świata 2018 były wyjątkowe dla reprezentacji Francji. Nie przegrała żadnego meczu, pewnie dotarła do finału, a tam po pasjonującym starciu z Chorwacją zgarnęła trofeum (4:2). Od tego czasu w życiu wielu kadrowiczów ówczesnej drużyny Didiera Deschampsa doszło do zmian, a kilku z nich zakończyło karierę. Buty na kołek definitywnie odwiesili Blaise Matuidi, Raphael Varane, a także Adil Ramim. Okazuje się, że w środę 10 września do tego grona dołączyła kolejna legendarna postać.
To Steve Mandanda. Bramkarz ogłosił zakończenie przygody z futbolem w dość nietypowy sposób, bo zrobił to na łamach "L'Equipe". - Musiałem dać sobie czas, by to zaakceptować, głównie z uwagi na fakt, że nie jest to dla mnie łatwe. Ale tak, kończę. (...) Długo się nad tym zastanawiałem, dlatego że miałem wiele telefonów z klubów. To było miłe, bo oznaczało, że dyrektorzy, a także trenerzy wciąż o mnie myślą. I za każdym razem, gdy mówiłem "nie", zastanawiałem się, czy nie będę tego żałował. (...) Jednak za każdym razem odmawiałem - ujawnił.
Mandanda spędził niemal całą karierę we Francji - jedynym zagranicznym klubem, w którym grał, było Crystal Palace. Stał się absolutną legendą Olympique'u Marsylia, bo rozegrał dla niego ponad 600 spotkań, co jest rekordem klubu. Zdobył z nim mistrzostwo Francji, trzy puchary ligi francuskiej, a także dwa superpuchary Francji. Zgarnął też masę indywidualnych nagród. Bronił również barw Le Havre czy Stade Rennais, który był jego ostatnim pracodawcą. Kontrakt wygasł w lipcu, ale nie zdecydował się przejść do innego zespołu, mimo że jak sam przyznał, miał oferty. "L'Equipe" donosi, że pochodziły one z Le Havre, Lorient, Guingampu, Brestu oraz Montpellier.
40-latek wystąpił też w 35 meczach reprezentacji Francji. Zadebiutował w niej w 2008 roku. Najważniejszym trofeum było wspomniane mistrzostwo świata z 2018, do którego dołożył cegiełkę. Zagrał w trzeciej kolejce fazy grupowej przeciwko Danii i nie wpuścił gola (0:0). Po raz ostatni trójkolorowy trykot przywdział podczas mundialu w Katarze w 2022 roku, również na zakończenie fazy grupowej przeciwko Tunezji. Tym razem wpuścił jednak bramkę, która zadecydowała o porażce (0:1), ale nie miała wpływu na awans do fazy pucharowej - ten Francuzi zapewnili sobie wcześniej.
