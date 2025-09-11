A jednak! Zwrot za zwrotem ws. transferu gwiazdora Legii. "Blisko"

Migouel Alfarela przeniósł się przed rokiem do Legii Warszawa z SC Bastia za milion euro. I choć oczekiwania były bardzo duże, to po rundzie jesiennej został wypożyczony do Athens Kallithea. Był to dla niego świetny okres, w związku z czym podjęto decyzję, że Legia da mu kolejną szansę. Początek miał udany, zwłaszcza w meczu z Koroną Kielce pokazał, że ma ogromną jakość. Potem było już jednak tylko gorzej.

Migouel Alfarela o krok od odejścia z Legii. Nowe wieści

Francuz otrzymał konkretne oferty z Racingu Santander (Hiszpania) oraz CS Universitatea Craiova (Rumunia). Legia była jednak wymagająca. Dziennikarz "L'Equipe" Loic Tanzi ujawnił za to we wtorek, że Alfarela ma zostać wypożyczony do Arisu Saloniki. Portal Metrosport.gr poinformował, że Aris w ostatniej chwili, zamiast wypożyczenia chciał go wykupić za 500 tys. euro. Oferta została jednak odrzucona. Media podały, że władze warszawskiego klubu oczekują co najmniej miliona euro.

Portal Meczyki.pl ogłosił w czwartek, że Aris złożył nową propozycję. "Mowa o wypożyczeniu z opcją wykupu za 700 tysięcy euro" - ujawniono. Dodano, że warszawski klub otrzyma też 15 proc. od kolejnej sprzedaży. Dziennikarz Marcin Szymczyk zdradził, że Francuz pojawił się w czwartek w budynku klubowym, zamiast na boisku. "Blisko odejścia z Legii - kierunek Saloniki" - napisał, dodając, że klub będzie chciał w zastępstwie sprowadzić napastnika bez kontraktu, by mieć opcję dla Milety Rajovicia.

Odejście Alfareli to zaskoczenie, zwłaszcza po tym, co pisały już greckie media. Serwis filathlos.gr zakomunikował, że temat transferu po odrzuceniu poprzedniej oferty jest nieaktualny. Przedstawiciele Arisu mieli rzekomo odrzucić propozycję sprzedaży Laurenta Morona, którego następcą miał być Alfarela, za 2,5 mln euro do saudyjskiego Al-Shabab. Na ten moment sprawa wydaje się jednak otwarta.

Legia po pięciu rozegranych meczach jest dopiero na 12. miejscu w lidze z dorobkiem siedmiu pkt. Do liderującej Wisły Płock traci dziewięć punktów, choć ma dwa zaległe mecze. Najbliższe spotkanie rozegra w niedzielę 14 września z Radomiakiem Radom.