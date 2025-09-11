Chelsea i Abramowicz się doigrali. Gigantyczna liczba zarzutów

Chelsea wróciła na najwyższą półkę w piłkarskim świecie. W zeszłym sezonie wygrała Ligę Konferencji i Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA, odzyskała miejsce w Lidze Mistrzów. Ten sezon Premier League zaczęła naprawdę dobrze, zdobyła siedem punktów w trzech meczach i jest wiceliderem. Ale nagle angielska federacja piłkarska wymierzyła cios w "The Blues".

Dziesiątki zarzutów wobec Chelsea

FA oficjalnie oświadczyła, że postawiła Chelsea aż 74 zarzuty. Londyński klub został oskarżony o to, że w latach 2009-2022 wielokrotnie naruszał przepisy dotyczące agentów piłkarskich, współpracy z pośrednikami oraz inwestycji stron trzecich w zawodników.

Większość zarzutów dotyczy okresu od sezonu 2010/2011 do sezonu 2015/2016. Wtedy Chelsea wygrała Ligę Mistrzów (2012), Ligę Europy (2013), raz została mistrzem Anglii (2015). To czasy, kiedy właścicielem klubu był rosyjski biznesmen, Roman Abramowicz. Po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę musiał sprzedać udziały w Chelsea.

Federacja wyznaczyła termin, do kiedy Chelsea może odpowiedzieć na zarzuty. Ma na to czas do 19 września, czyli nieco ponad tydzień.

Chelsea zdążyła wydać stosowne oświadczenie, według którego to nowi właściciele zgłosili nieprawidłowości do FA. "The Blues" wyrazili też chęć współpracy w śledztwie. Sprawa toczyła się ponad trzy lata i ma zmierzać ku końcowi.

"Todd Boehly and Co. sfinalizowali zakup londyńskiego klubu 30 maja 2022 r. Podczas szczegółowego procesu dochodzenia grupa właścicielska zdała sobie sprawę z możliwej niekompletnej sprawozdawczości finansowej dotyczącej historycznych transakcji i innych potencjalnych naruszeń zasad FA. Natychmiast po sfinalizowaniu zakupu klub zgłosił te sprawy wszystkim odpowiednim organom regulacyjnym, w tym FA. Klub wykazał się bezprecedensową przejrzystością podczas tego procesu, między innymi zapewniając szeroki dostęp do dokumentacji i danych historycznych. Będziemy nadal ściśle współpracować z FA, aby jak najszybciej zakończyć tę złożoną sprawę" - oświadczyła Chelsea.

To kolejna sprawa w angielskiej piłce, gdzie padło tak wiele zarzutów wobec dużego angielskiego klubu. Wciąż nie zapadł wyrok w sprawie Manchesteru City, wobec którego skierowano aż 115 zarzutów o łamanie przepisów finansowych Premier League. "The Citizens grozi nawet degradacja kilka szczebli rozgrywkowych niżej.