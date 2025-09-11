Ale zwrot ws. przyszłości gwiazdora Legii! "Nieaktualny temat"

Mimo wcześniejszych zapowiedzi w lecie doszło w Legii do prawdziwej rewolucji. W ostatnich tygodniach odeszli: Jan Ziółkowski (AS Roma), Ryoya Morishita (Blackburn Rovers), Maxi Oyedele (RC Strasbourg) czy Marc Gual (Rio Ave). Bolesnej kontuzji doznał również jeden z liderów Jean-Pierre Nsame, który może już nie zagrać w tym sezonie. Niewiele brakowało, by z zespołem pożegnał się jeszcze jeden zawodnik.

Niespodziewany zwrot. Legia zablokowała transfer Alfareli

Chodzi o Migouela Alfarelę, który na początku sezonu pokazał się z bardzo dobrej strony choćby w meczu z Koroną Kielce. Potem było jednak dużo gorzej i w ostatnich tygodniach nie mógł liczyć na zbyt dużo minut. Mało tego, nie został zgłoszony do Ligi Konferencji. Pojawiły się wówczas za niego konkretne oferty z Racingu Santander (Hiszpania) oraz CS Universitatea Craiova (Rumunia).

Dziennikarz "L'Equipe" Loic Tanzi ujawnił za to we wtorek, że Alfarela, który "jest bardzo zły na Legię", ma zostać wypożyczony do Arisu Saloniki. Portal Metrosport.gr poinformował, że Aris w ostatniej chwili, zamiast wypożyczenia chciał jednak wykupić go za 500 tys. euro. Oferta nie satysfakcjonowała jednak władz Legii, które odrzuciły propozycję. Dziennikarze twierdzą, że chcą otrzymać za niego co najmniej milion euro.

Serwis filathlos.gr zakomunikował, że temat transferu jest już zatem nieaktualny. Przedstawiciele Arisu odrzucili ofertę sprzedaży Laurenta Morona, którego następcą miał być Alfarela, za 2,5 mln euro do saudyjskiego Al-Shabab. Najprawdopodobniej Francuz nie trafi zatem do greckiego klubu. Czy zostanie w Legii? Trudno powiedzieć. 27-latek rozegrał dotąd dla warszawskiego zespołu 33 mecze, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty.

Legia po pięciu rozegranych meczach jest dopiero na 12. miejscu w lidze z dorobkiem siedmiu pkt. Do liderującej Wisły Płock traci dziewięć punktów, choć ma dwa zaległe mecze. Najbliższe spotkanie rozegra w niedzielę 14 września z Radomiakiem Radom.

