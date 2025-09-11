Klub I ligi szykuje transferowy hit. To były piłkarz potentata Serie A

Miedź Legnica zanotowała poważny falstart sezonu Betclic 1. Ligi. Przegrała pierwsze cztery mecze w rozgrywkach. Po trzeciej porażce zwolniono trenera Wojciecha Łobodzińskiego, a jego miejsce zajął Janusz Niedźwiedź. Po jego przyjściu legniczanie weszli na zwycięską ścieżkę - wygrali trzy mecze z rzędu, w tym z piekielnie mocną w tym sezonie Wisłą Kraków. Miedź wydostała się ze strefy spadkowej.

Miedź ściąga byłego gracza Atalanty i Genoi

Ale ambicje Miedzi sięgają wyżej, chce przynajmniej włączyć się do walki o awans do PKO Ekstraklasy. Dlatego pracuje nad wzmocnieniem składu, choć okno transferowe Polsce jest już oficjalnie zamknięte. Według informacji goal.pl zespół z Dolnego Śląska jest bardzo blisko zakontraktowania Lennarta Czyborry. To 26-letni Niemiec, lewy obrońca, który, może też grać jako wahadłowy, a nawet jako stoper. Ma już dość bogate CV. Ma na koncie występy w Bundeslidze, Serie A czy holenderskiej Eredivisie. Był także reprezentantem Niemiec na poziomie juniorskim.

Czyborra zbierał piłkarskie szlify m.in. w akademiach Unionu i Herthy Berlin, Energie Cottbus oraz Schalke Gelsenkirchen. Później grał w Heraclesie Almelo, a tam wypatrzyli go skauci Atalanty Bergamo. Klub z Lombardii wykupił go za 4,6 mln euro. Niemiec nie spełnił pokładanych w nim nadziei i oczekiwań, zagrał tylko jeden mecz w barwach Atalanty. Ta oddała go na wypożyczenie do Genoi, która zdecydowała się wykupić piłkarza za 5,5 mln euro.

Ale Czyborra nie zagrzał miejsca w Genui na dłużej. Klub z Ligurii regularnie go wypożyczał - do Arminii Bielefeld, PEC Zwolle i austriackiego WSG Tirol.

Ozdobą jego kariery jest gol w Pucharze Włoch z 2021 r., kiedy w meczu Genoi z Juventusem pokonał Gianluigiego Buffona.

Z końcem zeszłego sezonu wygasł jego kontrakt z Genoą, więc do Miedzi przychodzi za darmo, jako wolny zawodnik. Transfermarkt wycenia Czyborrę na kwotę 400 tys. euro.

W tabeli Betclic 1. Ligi Miedź Legnica zajmuje 14. miejsce z dorobkiem dziesięciu punktów po ośmiu meczach. W niedzielę o godzinie 12:00 zagra u siebie z Polonią Warszawa.